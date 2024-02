SANREMIX - SCAZZO SOCIAL TRA NAIKE RIVELLI E EMMA: A SCATENARE LA BAGARRE UNA PELLICCIA INDOSSATA DALLA CANTANTE – AL BANO PORTAVOCE DELLA PROTESTA DEI TRATTORI: “PORTARLA A SANREMO SAREBBE UN COLPO MEDIATICO FORMIDABILE” – SELVAGGIA E L’AEREO PRIVATO DI GEOLIER - IL CODACONS ANNUNCIA UN ESPOSTO ALL’ANTITRUST – ALBA PARIETTI DOPO 32 ANNI NON SARA’ ALL’ARISTON (CE NE FAREMO UNA RAGIONE)

alba parietti

CHE SANREMO E’ SENZA ALBA PARIETTI? – E adesso come faremo? Alba Parietti ha annunciato che dopo 32 anni non sarà al festival. “Ho fatto tutto ciò che si può fare a Sanremo: sono stata conduttrice del Festival, 3 volte del Dopofestival, giurata di qualità, commentatrice, opinionista sempre presente. Quest’anno per la prima volta lo seguirò da distante, ma sempre vicina con il cuore. E poi ricorda che nel 1992 con Baudo la prima serata ebbe 18 milioni di telespettatori…

naike rivelli

PELLICCIOTTO, CHE CASOTTO! Scazzo social tra Naike Rivelli e Emma, in gara a Sanremo con il brano “Apnea”. A scatenare la bagarre è stata l'immagine di una pelliccia, indossata dalla cantante. "Ma è fatta di animali questa roba addosso a questa?", ha scritto la figlia di Ornella Muti. Non si è fatta attendere la risposta dell’artista salentina ex Amici. "Questa si chiama Emma piacere di conoscerti. La pelliccia è ovviamente e visibilmente finta. Amo molto gli animali e li rispetto. Un bacino tesoro"

GIOCA GEOLIER - Selvaggia Lucarelli pubblica sui social la foto condivisa dal cantante su Instagram (e poi rimossa): “Geolier a Sanremo con l’aereo privato. Poi cancella”

emma marrone

CI MANCAVA IL CODACONS - L'associazione dei consumatori annuncia un esposto all’Antitrust e una istanza di accesso alla Rai al fine di "indagare su alcune anomalie legate alla vendita, sia al pubblico sia ai dipendenti Rai, dei biglietti per il teatro Ariston".

SENTI NELL’ARIA C’E’ GIA’… - “Portare la protesta dei trattori a Sanremo sarebbe un colpo mediatico formidabile”. Al Bano, in una intervista a “Adnkronos” si fa portavoce degli agricoltori che protestano contro le politiche europee e appoggia il loro appello a Amadeus perché li ospiti sul palco dell’Ariston: “Non sarebbe la prima volta che il festival porta sul palco una protesta legittima. Mi ricordo quando nel Sanremo del 1984 Pippo Baudo invitò sul palco gli operai dell'Italsider di Genova…”

