Estratto dell'articolo di www.striscialanotizia.mediaset.it

La pubblicità occulta e il caos televoto a Sanremo: l’Agcom prende posizione su due temi al centro delle inchieste di Striscia la notizia. Se per le scarpe sfoggiate da John Travolta la Rai si becca una sanzione da oltre 206 mila euro per pubblicità occulta, sempre in merito al festival l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni chiede alla tv di Stato anche una “revisione del Capitolato tecnico della piattaforma del televoto, con riferimento alla capacità di elaborazione di più elevati flussi di voti mediante SMS, in modo da prevenire futuri analoghi disservizi, comunicando all’Autorità le azioni intraprese”.

Tutto questo è uscito dalla riunione del 24 luglio 2024 dopo l’esito delle verifiche “sul rispetto delle condizioni di trasparenza ed efficacia” del televoto per la 74ª edizione di Sanremo, a seguito di tante segnalazioni.

È stata proprio Striscia la notizia con i servizi di Pinuccio per Rai Scoglio 24 a porre all’attenzione dei telespettatori l’enorme divario tra i voti conteggiati dalla Rai, che hanno contribuito a determinare i vincitori, e quelli inviati dai cittadini. L’inviato era partito dalla segnalazione di un milione di sms non conteggiati per poi arrivare a ipotizzare che i messaggi in questioni fossero molti di più.

2. CAOS TELEVOTO SANREMO 2024: ANDATI PERSI OLTRE 6 MILIONI DI SMS

Daniele Lombardi per www.davidemaggio.it

Non solo la multa per pubblicità occulta, oggi l’Agcom si occupa anche di un altro aspetto controverso che ha segnato l’ultima edizione del Festival di Sanremo. Ci riferiamo al caos televoto della serata finale: come noto, molti utenti, dopo aver votato tramite sms, lamentavano la mancata ricezione del messaggio di conferma che sancisce il buon esito della votazione. Oggi l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha diramato un comunicato:

Nell’ultima serata sono stati fatturati circa 1,8 milioni di voti con relativo riscontro all’utente mediante SMS, altri circa 0,9 milioni hanno ricevuto un SMS di informativa di mancato addebito, mentre 0,3 milioni voti non validi, pur essendo stati elaborati, non sono stati riscontrati. Dalle verifiche effettuate è emerso che, a fronte di un numero di voti mediante SMS contabilizzati pari a circa 3 mln, il numero di SMS effettivamente pervenuti alla piattaforma è stato di circa 9,5 milioni. Il valore in eccesso non contabilizzato è stato causato da una saturazione della capacità di elaborazione della piattaforma di televoto.

Di conseguenza, a quanto si apprende, circa 6,5 milioni di sms sono andati persi per problemi tecnici. Un dato di estrema rilevanza visto che parliamo di più di 2/3 dei messaggi effettivamente mandati. Una mole tale da stravolgere potenzialmente la classifica (quella del televoto, ricordiamo, è stata stravinta da Geolier).

Caos televoto: richiamata la Rai per il futuro

A questo proposito, nell’indagine l’Agcom cita i dati rilasciati da TIM che limita la portata dei voti validi e non elaborati a 2,2 milioni (molti avevano sforato il limite di 5 voti per utenza), numero comunque mostruoso e superiore ai voti validi fatturati:

TIM ha riferito che, a seguito della richiesta di informazioni dell’Autorità, ha analizzato gli SMS non contabilizzati. Rilevando che circa 4,3 milioni avevano superato il limite dei 5 voti validi, con la conseguenza che i voti potenzialmente validi e non elaborati erano pari a circa 2,2 milioni.

L’Autorità ha verificato che, pur a fronte dei risultati emersi, la piattaforma ha operato in linea con i Service Level Agreement richiesti dalla RAI in sede di aggiudicazione del servizio di Televoto, che prevedevano un limite massimo di elaborazione per ora di SMS, individuato in base ai flussi di traffico delle edizioni precedenti. Tale limite appare oggi alla luce dell’analisi compiuta evidentemente inadeguato ed in questo senso l’Autorità ha ritenuto di richiamare la RAI a una revisione del Capitolato tecnico della piattaforma del Televoto, con riferimento alla capacità di elaborazione di più elevati flussi di voti mediante SMS, in modo da prevenire futuri analoghi disservizi, comunicando all’Autorità le azioni intraprese.

Alla luce di quanto successo durante l’ultima edizione del Festival, sarà il caso di mettersi al lavoro per rivedere le regole del televoto potenziando l’infrastruttura. Sanremo 2025 si avvicina.

