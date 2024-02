SANREMO, LA CASSAFORTE DELLA RAI - QUEST’ANNO LA RACCOLTA PUBBLICITARIA POTREBBE ARRIVARE A 60 MILIONI DI EURO - AMADEUS VIENE PAGATO 700 MILA EURO PER CONDURRE IL FESTIVAL - 180-200 MILA SONO LE SPESE PER LE CO-CONDUZIONI, CON MENGONI IL PIÙ PAGATO DAVANTI A CUCCARINI, GIORGIA E MANNINO - DA SUPERARE C'È LA MEDIA DEL 66% DI SHARE REGISTRATA NELLA SERATA FINALE DELL'ANNO SCORSO, LA PIÙ ALTA DAL 1997…

Estratto dell’articolo da www.lastampa.it

AMADEUS FIORELLO

Ci vorrebbe almeno un secondo Festival di Sanremo all'anno, magari in estate, per fare bottino pieno e tornare a riempire le casse della Rai che le nuove direttive sul canone hanno in parte svuotato. Gli incassi pubblicitari fanno la parte del leone con grandi sponsor e c'è la possibilità di arrivare a 60 milioni, cifra che rappresenta il vertice della piramide.

amadeus lucio presta

Nel 2023 si superò abbondantemente quota 50 milioni, nel 2022 furono 42 milioni, 37-38 i milioni del 2020. In pratica dal 2018 a oggi gli introiti pubblicitari sono raddoppiati. Se quest'anno si raggiungerà il record dei 60 milioni si eguaglieranno gli introiti pubblicitari degli ultimi Mondiali di calcio, con la differenza che i diritti dell'evento costarono alla Rai 150 milioni. […]

Ovviamente Amadeus è in testa con circa 700 mila euro di ingaggio, 180-200 mila sono le spese per le co-conduzioni, con Mengoni il più pagato davanti a Cuccarini, Giorgia e Mannino. Nutrita come sempre la spedizione di tecnici, dipendenti e dirigenti che da Viale Mazzini riempiranno gli alberghi della riviera, circa 700 persone. Poi ci sono i grandi ospiti che non vengono certo gratis.

roberto sergio amadeus

[…] Da superare c'è la media del 66% di share registrata nella serata finale dell'anno scorso, la più alta dal 1997, quando il festival, condotto da Mike Bongiorno con Piero Chiambretti e Valeria Marini fece segnare il 68,29%. E Amadeus farà di tutto per battere il record, visto che […] questo sarà il suo quinto e ultimo Sanremo. Per il prossimo anno la Rai dovrà scegliere il successore. Carlo Conti e Paolo Bonolis partono in prima fila. […] Con Bonolis tornerebbe a Sanremo anche Lucio Presta, l'agente che quest'anno ha divorziato da Amadeus proprio alla vigilia del Festival. E chissà se come direttore artistico non venga scelto Morgan.

amadeus

Un altro tema da non sottovalutare è l'ordine di apparizione dei cantanti, che essendo in 30, vede gli ultimi esibirsi sicuramente penalizzati dal televoto, perché i telespettatori in terza serata diminuiscono e c'è meno tempo a disposizione per votare rispetto a chi canta nella prima fascia. A riguardo è stato assicurato che si terrà il sorteggio in mattinata, tuttavia il televoto non è un fattore trascurabile per la vittoria finale.