Estratto dell’articolo di Fabrizio Biasin per “Libero quotidiano”

Cos’è successo nella serata di ieri? Ben lo sapete, ci hanno proposto 28 “cover”, che poi non sono cover ma vabbé, ci siamo capiti. Ci è piaciuto il tutto? Tanto, tantissimo e, oggi, vedrete che il dato auditel dirà che il popolo ha gradito e goduto a piene orecchie. In fondo è quel che chiede la gente, il popolo, mia zia, pure la tua: meno manfrine e monologhi, meno simposi, meno processi alla nazione- laddove forzati - e più “fatti”, ovvero brani vecchi e nuovi del bel canto tricolore. Del resto trattasi di festival della canzone, pensa te. Ecco, in attesa della finale di oggi cosa ci rimane dentro la capoccia?

Cosa è destinato a conquistare un posto di rilievo nelle mitiche Teche Rai? Cosa vedremo a Techetecheté 2050? Chiara Ferragni che legge la letterina precotta, ci racconta come è riuscita a superare le avversità della vita, come ha fatto i miliardi e “io, io, io” fino allo sfinimento? Suvvia, dai. Semmai ci riproporranno all’infinito le esibizioni dei tre micidiali tenori tricolori che hanno okkupato il palco dell’Ariston mercoledì sera e sono già diventati “leggenda” […]

Prendete la performance del Gianni Nazionale dell’altra sera con “il Gianni Morandi del 3000”, che poi è Sangiovanni: i due si esibiscono in Fatti rimandare dalla mamma, rivisitazione del grande classico morandesco, e tu pensi “Ma questi che c’azzeccano? Vengono da galassie e epoche decisamente diverse”. E invece no, i due nonostante i duecento anni di differenza incastrano con maestria le loro voci e così facendo completano una piccola magia: uniscono ben tre generazioni in un colpo solo. […]

Morale: più flessioni di Al Bano, più Morandi/Sangiovanni, più esperimenti musicali - al direttore artistico riescono alla perfezione - e meno lezioni di vita, a meno che non arrivino da chi ha realmente l’urgenza di dirci qualcosa e non debba semplicemente rispettare un copione. Per intenderci, da quando il monologo è diventato parte del regolamento? Piuttosto dateci qualche comico divertente in più. […]