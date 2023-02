12 feb 2023 11:03

SANREMO CHIUDE COL BOTTO (MA FA PEGGIO DELL’ANNO SCORSO) – LA SERATA FINALE DEL FESTIVAL È STATA SEGUITA IN MEDIA SU RAI1 DA 12 MILIONI 256 MILA TELESPETTATORI PARI AL 66% DI SHARE. RISPETTO AL 2022, REGISTRA UN -2% IN VALORI PERCENTUALI E UN -1.124.000 IN VALORI ASSOLUTI…