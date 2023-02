A SANREMO CI MANCAVA IL PACCO-GATE! “LIBERO” IPOTIZZA CHE PIERO PELU’ ABBIA MESSO UNA SORTA DI ‘RINFORZO’ (UN CALZETTONE, UNA SUSINA, DELLA SEMPLICE OVATTA?) NEGLI SLIP PER AUMENTARNE IL VOLUME – LA RISPOSTA DEL CANTANTE: “TUTTA ROBA VERA, PROVARE PER CREDERE” - VIDEO

Estratto da liberoquotidiano.it

piero pelu' a sanremo pacco-gate

(...) Piero Pelù si è presentato con un peculiare look, giubbotto di pelle e sciarpa fantasia, jeans neri e stivaletto d'ordinanza. Ma non solo: con sé, anche una borsetta. Un omaggio a quanto fatto due anni fa, quando nel corso della sua performance a Sanremo, dove portò Gigante, brano dedicato al nipotino, scese in platea per poi scippare una borsetta ad una signora seduta tra il pubblico. Dunque, esibì la borsetta al ritmo della sua musica.

E insomma, ancora borsetta. E ancora Gigante: Pelù, infatti, ha interpretato lo stesso brano di due anni fa. Social ovviamente scatenati per la gag della borsetta, e scatenati anche per il look un poco ingessato del rocker. E qualcuno sospettava addirittura che avesse messo una sorta di "rinforzo" negli slip per aumentarne il volume: già, durante Sanremo, Twitter è il regno del possibile e dell'impossibile... (sul "tema", molti i cinguettii su Twitter).

