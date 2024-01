SANREMO FA “BOOM”! LA PAROLA PIU’ USATA NEI TESTI DELLE CANZONE E’ L’ONOMATOPEA “BOOM” (CHE COMPARE ADDIRITTURA 36 VOLTE, TUTTE NEL TESTO DELLA CANZONE DI ROSE VILLAIN) - CLARA IN "DIAMANTI GREZZI" RACCONTA CHE “L'AMORE È UNA SALA SLOT” (CHIAMATE FAGIOLI E TONALI!) – ALESSANDRA AMOROSO E GAZZELLE CITANO NEL TESTO ROMA. E ANGELINA MANGO DICE CHE INDOSSA LA VITA “A TESTA ALTA SUL COLLO” E VA' A CAPIRE CHE VOGLIA DIRE…

Mattia Marzi per "il Messaggero" - Estratti

ROSE VILLAIN

Passano gli anni, cambiano i tempi, i direttori artistici, i dirigenti Rai e naturalmente i cantanti, ma al Festival di Sanremo c'è una cosa che non cambia mai: l'argomento più cantato rimane sempre l'amore. Ieri sono stati svelati sul tradizionale numero di Tv Sorrisi e Canzoni che precede di una settimana la partenza della kermesse, in programma dal 6 al 10 febbraio, i testi dei 30 big in gara.

Inutile dirlo: se si escludono congiunzioni, preposizioni, articoli, pronomi, avverbi e l'onomatopea «boom» (che compare addirittura 36 volte, tutte nel testo di Click boom! di Rose Villain), la parola più utilizzata è proprio «amore». Spunta 24 volte, nei testi. In salse sempre diverse.

Angelina Mango ne La noia rivendica di scrivere «canzoni d'amore». I Bnkr44 in Governo punk parlano «d'amore in mezzo a una rivoluzione». Clara in Diamanti grezzi racconta che «l'amore è una sala slot». Fiorella Mannoia in Mariposa dice di essere lei, l'amore: «Sono l'amore, un canto, il corpo». E ancora. Fred De Palma ne Il cielo non ci vuole canta di un amore «che è una sparatoria». Gazzelle in Tutto qui si rifugia in un classico «amore mio». I ragazzi de Il Volo in Capolavoro cantano di un (banale) «amore infinito».

angelina mango

Quello dei La Sad è un amore «maledetto» che «spacca il cuore a metà». Maninni in Spettacolare canta l'amore che si fa «il primo giorno d'estate», Nek e Renga in Pazzo di te quello «stupido, che ti fa piangere», Sangiovanni e i Santi Francesi cantano «l'amore in bocca». Al secondo posto? C'è la parola «vita», usata 23 volte. Alessandra Amoroso in Fino a qui dice che la vita lei non la prende «mai sul serio».

alessandra amoroso

Angelina Mango ne La noia dice che indossa la vita «a testa alta sul collo» e va' a capire che significhi.

(...)

Due testi - sorpresa - citano Roma: Amoroso canta quella notturna che «dorme per miracolo», Gazzelle racconta invece la sua voglia di fuggire via da Roma nord. Magari proprio in direzione Sanremo: manca meno di una settimana.

alessandra amoroso 34 rose villain rose villain achille lauro rose villain 1 angelina mango angelina mango ROSE VILLAIN