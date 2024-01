SANREMO, GETTARE IL PUPO CON L’ACQUA SPORCA – LA NOSTRA RELIQUIA CANTERINA C’E’ RIMASTA MALE NEL VEDERE “TRI-COLORE“, CANZONE STRAORDINARIA SCRITTA E CANTATA CON IL CILE”, FINIRE ACCARTOCCIATA NEL CESTINO DI AMADEUS. E LA INVIA A DAGOSPIA - ORA, È VERO, CHE LE CANZONETTE PIÙ SONO STUPIDE E PIÙ SONO VERE. MA STAVOLTA PUPO, NELLA SCELTA DEL TESTO, HA FATTO LA PUPÙ FUORI DAL VASO: ‘’HO UNA STORIA ALLE SPALLE PERCHÉ HO AVUTO LE PALLE, NELLA VITA CONTA SEMPRE IL CONTANTE, BOLLICINE E ALLIGATORI, NASI BIANCHI DENTRO E FUORI… - TRI-COLORE IL PAESE È DA SALVARE, TRIS DI DONNE E SI INIZIA A RAGIONARE, IO SONO UN ITALIANO COME LA SCORTA DI SAVIANO…” - L’AUDIO DEL BRANO

Presentare una canzone al Festival di Sanremo ed essere scartati non è più un'umiliazione come poteva essere in passato. Ho letto che Edoardo Bennato si è affrettato a smentire una sua presunta bocciatura al Festival di quest'anno. Ma per carità! Per uno che di mestiere fa il cantautore, cercare di partecipare ad eventi musicali importanti, direi unici, come Sanremo è normale.

Poi si sa, il posto per tutti non c'è. Anche io e Il Cile avevamo inviato una canzone. Una canzone straordinaria scritta da quest'ultimo e che Amadeus non ha scelto. Nessuno però l'ha detto o scritto ed io, non vi nascondo, ci sono rimasto un po' male. «Ma come» ho pensato, «mi sbattono fuori da Sanremo e nessuno se ne accorge?» Questa domanda è preoccupante, altro che l'esclusione.

Testo - TRI-COLORE

PUPO:

Come al tavolo verde c’è chi vince e chi perde

sono nato attaccante altro che resiliente

ho una storia alle spalle perché ho avuto le palle

nella vita conta sempre il contante

bollicine e alligatori

nasi bianchi dentro e fuori

INSIEME:

Tri-colore il paese è da salvare

tris di donne e si inizia a ragionare

io sono un italiano che parla ad alta voce

mi basta una chitarra e il segno della croce

AGNUS DEI QUI TOLLIS PECCATA MUNDI

IL CILE:

Ho problemi con tutti e con la diplomazia

ho buttato alle ortiche ogni cosmogonia

sono un uomo in difetto

coi pensieri di sesso

sono solo

un cisgender depresso

bollicine e alligatori

nasi bianchi dentro e fuori

INSIEME:

Tri-colore il paese è da salvare

tris di donne e si inizia a ragionare

io sono un italiano che parla ad alta voce

mi basta una chitarra e il segno della croce

AGNUS DEI QUI TOLLIS PECCATA MUNDI

PUPO:

Fiorisce il bel paese come la terra dopo il maggese

IL CILE:

poeti santi ed eroi navigatori di siti for girls and boys

INSIEME:

io sono un italiano come la scorta di Saviano

che rischia e va per libertà

Tri-colore il paese è da salvare

tris di donne e si inizia a ragionare

io sono un italiano che parla ad alta voce

mi basta una chitarra e il segno della croce

AGNUS DEI QUI TOLLIS PECCATA MUNDI

