11 feb 2023 12:30

SANREMO, RETORICA DELL’ECCESSO: E’ TUTTO UN “BRAVISSIMO”, “MAGNIFICO”, “SPLENDIDO”, “STRAORDINARIO” – PAOLO DI STEFANO: “SE SI DOVESSE INDICARE UNA FIGURA RETORICA TRIONFANTE DEL FESTIVAL, SAREBBE L’IPERBOLE. GLI AGGETTIVI CONOSCONO SOLO IL SUPERLATIVO, LE CANZONI SI SONO MOLTIPLICATE COME LE ORE DI DIRETTA TV, PER NON DIRE DELLE RUBRICHE DI CONTORNO. SE GLI OSPITI ERANO CINQUE ADESSO SONO CINQUANTA O GIÙ DI LÌ, TUTTI CON IL LORO MESSAGGIO ALL’UMANITÀ, TUTTI ‘PAZZESCHI’. NEI SUOI PRIMI STUDI SEMIOLOGICI UMBERTO ECO DISTINGUEVA TRA LUOGO DELLA QUALITÀ E LUOGO DELLA QUANTITÀ COME STRATEGIA PER ACCALAPPIARE IL FRUITORE…”