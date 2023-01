SANREMO REVIVAL! – AMADEUS, OSPITE DI FIORELLO A “VIVA RAI2”, ANNUNCIA CHE ALLA PRIMA SERATA DEL FESTIVAL CI SARÀ LA REUNIONE DEI POOH! SUL PALCO SALIRÀ ANCHE RICCARDO FOGLI: SARANNO RIPROPOSTE TUTTE LE HIT DELLA BAND, E CI SARÀ UN “OMAGGIO” A STEFANO D’ORAZIO, MORTO NEL NOVEMBRE DEL 2020

(ANSA) - I Pooh ospiti della prima serata del Festival di Sanremo, il 7 febbraio: ad annunciare la reunion dello storico gruppo è Amadeus, in un video mostrato da Fiorello a Viva Rai2!. Sul palco anche Riccardo Fogli, per una performance che, come hanno spiegato gli stessi Roby Facchinetti, Dodi Battaglia e Red Canzian, proporrà le hit della band e sarà anche "un omaggio a Stefano" D'Orazio, morto nel novembre 2020.

