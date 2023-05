SANREMO SENZA AMADEUS? FIORELLO, OSPITE A "TV TALK", CHIARISCE CHE SI TRATTAVA DI UNO SCHERZO: "SE GLIELO CHIEDONO FA PURE IL SESTO FESTIVAL" - "IL FUTURO DI "VIVA RAI 2"? DECIDEREMO DOPO IL 9 GIUGNO. ABBIAMO FATTO TRE EDIZIONI IN UNA. POI L'ANNO PROSSIMO FINISCE L'EFFETTO SORPRESA, LE ASPETTATIVE SONO MAGGIORI E QUINDI SI VA INCONTRO A UN INSUCCESSO..:"

Da ansa.it

"Vi sembra reale un mondo in cui Amadeus dica: sai, non so se farò Sanremo? State scherzando? Lo fa, lo fa, se glielo chiedono fa pure il sesto!". Parola di Fiorello, ospite oggi a Tv Talk.

Dopo aver lanciato ieri a Viva Rai2! la "bombetta" secondo cui l'amico Ama gli avrebbe confidato i suoi dubbi sulla possibilità di condurre il prossimo festival, oggi lo showman chiarisce che si è trattato di "uno scherzo ad Amadeus". "So esattamente - ha spiegato Fiorello, in collegamento con il programma di Rai3 - che Amadeus il venerdì mattina non guarda Viva Rai2. Mi piace fare gli scherzi ad Amadeus, e ho pensato, ora dico 'sta cosa e vediamo che succede... e infatti è successo.

Mi ha chiamato: Ciuri, ho 60 messaggi, che cosa hai detto?", ha aggiunto imitando la voce dell'amico. "Sapevo che lo avrebbero chiamato l'ufficio stampa, il sindaco, Roberto, Sergio - ha aggiunto 'dividendo in due' il nome del nuovo Ad Rai - mi hai rovinato il venerdì, Ciuri". Quanto al futuro di Viva Rai2, "decideremo dopo il 9 giugno - ha frenato con un sorriso lo showman - ricordiamoci che abbiamo fatto tre edizioni in una. L'anno prossimo finisce l'effetto sorpresa, le aspettative sono maggiori, quindi si va incontro a un insuccesso...". (ANSA).

Estratto dell’articolo di Silvia Fumarola per “la Repubblica”

Le uscite di Fazio e Annunziata fanno rumore, l’imprevedibile Fiorello a Viva Rai 2 gioca al gatto col topo con il nuovo ad della Rai Roberto Sergio. Ha ironizzato sul fatto che sarebbero andati tutti a Discovery, giorni fa ha fatto notare che Sergio aveva scongiurato lo sciopero dei dipendenti "facendo delle promesse", provocazione a cui l’ad aveva prontamente replicato:

"Spiritosone, sono un dipendente Rai. Non faccio promesse, prendo impegni e sono certo di poterli rispettare. Tu rimarrai in Rai con tutti noi". "Qui facciamo le battute per provocare" aveva chiosato Fiorello "e voi ci cascate".

Ci sono cascati anche ieri quando ha creato il panico lanciando "la bombetta" sul Festival di Sanremo. "Amadeus mi ha detto: 'Non so se quest’anno farò Sanremo. Forse ho intenzione di non farlo'... Ha detto forse, ma l’ha detto". In Rai si sono precipitati a precisare che il conduttore e Sergio "stanno lavorando tranquillamente alla prossima edizione".

Amadeus ha un contratto blindato come conduttore e direttore artistico anche per il 2024, ha rivitalizzato il Festival col pubblico giovane. La destra era insorta, l’anno scorso, per le provocazioni di Fedez e Rosa Chemical. […]

