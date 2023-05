SANREMO SENZA AMADEUS? FIORELLO PROVOCA MA LA RAI ESCLUDE COLPI DI SCENA - DA "VIVA RAI2" L'IPOTESI DELL'ADDIO DEL CONDUTTORE ALL'ARISTON. MA DA VIALE MAZZINI HANNO SUBITO PRECISATO CHE AMADEUS E L'AD SERGIO "STANNO LAVORANDO TRANQUILLAMENTE ALLA PROSSIMA EDIZIONE" - LA BOUTADE NASCONDE QUALCHE VERITÀ. IN UN MOMENTO DI SCONFORTO, ALL’INDOMANI DEL CAMBIO DEI VERTICI RAI, AMADEUS AVREBBE POTUTO CONFIDARE ALL’AMICO FIORELLO IL SUO MALUMORE…

"Annunziata, se non condividi niente di questo governo dovevi rimanere".

Estratto dell’articolo di Silvia Fumarola per “la Repubblica”

Le uscite di Fazio e Annunziata fanno rumore, l’imprevedibile Fiorello a Viva Rai 2 gioca al gatto col topo con il nuovo ad della Rai Roberto Sergio. Ha ironizzato sul fatto che sarebbero andati tutti a Discovery, giorni fa ha fatto notare che Sergio aveva scongiurato lo sciopero dei dipendenti "facendo delle promesse", provocazione a cui l’ad aveva prontamente replicato:

"Spiritosone, sono un dipendente Rai. Non faccio promesse, prendo impegni e sono certo di poterli rispettare. Tu rimarrai in Rai con tutti noi". "Qui facciamo le battute per provocare" aveva chiosato Fiorello "e voi ci cascate".

Ci sono cascati anche ieri quando ha creato il panico lanciando "la bombetta" sul Festival di Sanremo. "Amadeus mi ha detto: 'Non so se quest’anno farò Sanremo. Forse ho intenzione di non farlo'... Ha detto forse, ma l’ha detto". In Rai si sono precipitati a precisare che il conduttore e Sergio "stanno lavorando tranquillamente alla prossima edizione".

Amadeus ha un contratto blindato come conduttore e direttore artistico anche per il 2024, ha rivitalizzato il Festival col pubblico giovane. La destra era insorta, l’anno scorso, per le provocazioni di Fedez e Rosa Chemical. […]

