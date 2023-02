A SANREMO SERVIVA UNA STREGA CATTIVA E ANNA OXA SI E' INFILATA NELLA PARTE – LA CANTANTE È ARRIVATA E SE N'È ANDATA IN SILENZIO, DISERTANDO ANCHE L'APPUNTAMENTO CON “DOMENICA IN” E BECCANDOSI UNA STILETTATA DA “ZIA MARA” – LA SUA CANZONE HA FATTO FLOP, PIAZZANDOSI AL QUARTULTIMO POSTO, E IL SUO LOOK È STATO MASSACRATO - E LEI HA PARLATO SOLO ATRAVERSO LA SUA SOCIETÀ “OXARTE"

Estratto dell'articolo di Rosarianna Romano per https://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/

anna oxa alla finale di sanremo 2023

Non ha rivolto la parola a nessuno, rifiutandosi di rispondere alle domande e di sfilare sul red carpet insieme agli altri cantanti. Non per niente tutti l’hanno dipinta un po’ come la «cattiva del festival» e le critiche si sono accavallate: prima la canzone flop, poi le accuse di saltare la fila e gli scontri (veri o presunti) con altri artisti, quindi le critiche al look e infine la decisione di disertare il salotto domenicale di Mara Venier.

Fatto sta che Anna Oxa […] è (suo malgrado) diventata uno dei personaggi di questo festival di Sanremo scandito da musica e polemiche. L’ultima è avvenuta a gara ormai conclusa. «Anna Oxa oggi è l’unica artista che non sarà qui, una scelta assolutamente legittima», ha detto Mara Venier a Domenica In commentando l’assenza della cantante mentre accoglieva invece il trionfatore Marco Mengoni. Il quale, fresco vincitore di Sanremo 2023, ha lanciato un salvagente alla collega attribuendo alla stanchezza l’assenza. Una giustificazione che non ha convinto più di tanto. Non solo la Venier («siamo tutti stanchissimi, ti assicuro che sono stanca morta», ha puntualizzato la conduttrice) ma neanche il grande pubblico e l’implacabile popolo dei social. […]

anna oxa in greg launer

In realtà la bocciatura della cantante, arrivata 25esima precedendo Will, Shari e Sethu, risale alla prima serata. Ma le critiche sono proseguite. E non solo per la musica visto che Selvaggia Lucarelli le ha rifilato un sonoro 1 in pagella soffermandosi anche sul look della serata finale: «Qualcuno ha scritto che sembrava la Barbie quando provi a lavarle i capelli. Non aggiungerei altro perché la canzone sembrava la Barbie quando provi a squagliarle il braccio con l’accendino: un brutto esperimento. Peccato, con quella voce incredibile».

[..] Dopo il debutto la cantante Anna Oxa ha affidato la replica ai social. E sui suoi profili ha risposto così: «La società Oxarte è solidale con coloro che hanno fatto fatica a comprendere il testo e/o il senso del brano “Sali (Canto dell’anima)”. Probabilmente per alcuni è più agevole un testo meno strutturato in italiano. Possiamo consigliare di farsi seguire da esperti o ascoltare altro con strutture di testi alla portata delle proprie abilità. Grazie per l’attenzione».

anna oxa

E a proposito di social, ci ha pensato Fedez a criticare Oxa su Instagram. La musica non c’entra, questa volta le polemiche riguardano il rispetto della coda. «C’era una scaletta di artisti che dovevano fare le prove, lei è arrivata e ha saltato la fila. C’erano altri artisti prima che stavano aspettando. È stata davvero molto maleducata, ed ero molto tentato di dirglielo. Poi l’ho vista, e ho lasciato perdere. Non ci si comporta così», ha scritto Fedez.

Anche in questo caso, nel metaverso social del dietro le quinte, non si è fatta attendere la risposta di Oxarte, che cura l’immagine e la comunicazione della cantante: «Non entriamo in merito alla strumentalizzazione delle notizie. La stampa o Fedez lasciano il tempo che trovano. Avrebbe potuto comprendere le cose approfondendo e chiarendo. Non sappiamo se parte da lui la storia o da chi potrebbe servirsene come divulgatore».

anna oxa

[…] secondo alcune indiscrezioni avrebbe avuto un alterco anche con Madame. Quest’ultima però ha smentito categoricamente le voci su un battibecco e soprattutto quelle su una guerriglia a bicchierate d’acqua nel backstage dell’Ariston. «Non è successo niente, non ci siamo neanche mai viste, erano tutte voci inutili messe in giro chissà a che fine» si legge in un tweet di Madame. […]

anna oxa anna oxa gianni morandi e anna oxa sanremo 2023 anna oxa sanremo 2023 anna oxa 7 anna oxa 2 anna oxa terza serata sanremo 2023