Si è conclusa anche la terza serata del Festival di Sanremo 2024 e sul palco dell’Ariston si sono esibiti gli altri 15 big in gara. A valutarli, anche questa sera, come nella serata di ieri, i telespettatori e le radio. Primo posto per Angelina Mango con il brano La noia, mentre il secondo posto è andato a Ghali con Casa mia. Terza Alessandra Amoroso con Fino a qui, quarto Il Tre con Fragili e, infine, quinta posizione per Mr. Rain con Due altalene.

teresa mannino amadeus terza serata sanremo 2024

In apertura della 74edizione del Festival, il padrone di casa e direttore artistico Amadeus ha accolto il pubblico in sala e i telespettatori tornando sul caso Travolta: «Oggi si è parlato tanto, secondo me forse troppo, di John Travolta e credo non si sia dato il giusto spazio alla straordinaria testimonianza del maestro Giovanni Allevi», ha detto sul palco del teatro Ariston. Co-conduttrice della puntata, la comica e attrice siciliana Teresa Mannino, che ha interpretato un lungo monologo sulla finta superiorità dell’uomo, la perfezione della natura, il potere “di” preferito al potere “su”. Tra performance canore, matite sul palco (20 punti al “Fantasanremo”), sketch comici e gag varie, il sipario si è chiuso anche sulla terza serata del Festival.

amadeus teresa mannino russel crowe terza serata sanremo 2024

[…] «Sanremo si ama, Ama si ama, si amano tutti ma io non scendo», ha ironizzato la co-conduttrice della terza serata della kermesse. «Queste scale sono diverse da tutte le scale del mondo, perché hanno le curve, il pavimento di vetro, pure la cera. E poi non servono a niente – ha continuato l’attrice – perché ci sono altri otto ingressi. Qua dietro si prega, ci sono amuleti, segni della croce… e lui dice che è il momento più bello, quando ti guardano 10 milioni di italiani… lo psicologo dovevi fare».

Infine accetta di scendere, si stende in braccio a Il Volo, scherza sulla sovraesposizione mediatica del Festival: «I giornalisti stanno tutti qua, se succede un fatto nel mondo non lo sapremo mai: è un mese di incoscienza. Sanremo è un grande carnevale. L’unica cosa negativa è che stasera non mi posso vedere Sanremo».

russell crowe percula john travolta 1

[…] Eros Ramazzotti, sul palco dell’Ariston per festeggiare il 40 anni del suo celebre brano Terra Promessa, al termine dell’esibizione ha lanciato un appello per lo stop ai conflitti. «Ci sono quasi 500 milioni di bambini che vivono in zone di conflitto, altri milioni che non vedranno mai la terra promessa: basta sangue, basta guerre», ha detto il cantante. Poi i ringraziamenti: «Più di tutti mio padre che mi ha dato la spinta. Faccio appello ai genitori che dovrebbero sempre lasciare ai figli il libero arbitrio per provare a fare delle cose». Il cantautore ha fatto sapere di avere fatto «tante esperienze bellissime e di questo devo ringraziare Sanremo, eravamo quell’anno 10 in una stanza come direbbe Gino Paoli», ha concluso Ramazzotti.

?#Sanremo2024 Un'amicizia di lunga data quella che lega Emma e Giuliano Sangiorgi. Stasera il frontman dei Negramaro ha chiesto un bacio. La risposta nel video @MarroneEmma @Negramaro pic.twitter.com/RbOJlCYubP — Rai Radio1 (@Radio1Rai) February 9, 2024

amadeus sabrina ferilli terza serata sanremo 2024

[…] L’Ariston ha acclamato il ritorno di Gianni Morandi, co-conduttore dell’edizione 2023. «Mi sembra non sia neanche passato un anno», ha detto Amadeus. «Fra noi è sbocciata una vera amicizia. E a un certo punto a colazione qualche giorno fa ho pensato: mi manca Gianni Morandi, e l’ho chiamato».

I due hanno poi lanciato Teresa Mannino: «Da piccola volevo fare la cantante, mia sorella mi diceva sei stonata e quando canti tu piove, e pioveva. Stasera devo fare lo sfregio a mia sorella, cantare a Sanremo». Poi la richiesta dell’attore a Morandi di cantare C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. «In questo momento – ha affermato l’attrice – ne abbiamo davvero bisogno». Tutto l’Ariston ha infine cantato con l’eterno ragazzo.

gazzelle rose villain terza serata sanremo 2024

[…] Ospite internazionale della terza serata della kermesse canora: Russell Crowe. Dopo la performance con la sua band The Gentlemen Barbers, il “gladiatore”, tornato all’Ariston dopo 23 anni, ha «scatenato l’inferno» sul palco. L’epica battuta del kolossal di Ridley Scott risuona con tutta la potenza della voce originale di Crowe, che la pronuncia in italiano. Poi l’abbraccio con Mannino urlando «Teresa» e quando l’attrice cita, tra le altre star con origini italiane, John Travolta, mima con ironia il ballo del qua qua, tormentone della giornata dopo lo sketch da dimenticare di ieri con l’attore della Febbre del sabato sera.

giuliano sangiorgi bacia emma marrone terza serata sanremo 2024

Per fortuna che al Festival è arrivata Teresa Mannino. Una ventata di allegria, di ironia, di sano sarcasmo. L’attrice comica più in voga del momento è planata a Sanremo nel pieno del “caso” scarpe di John Travolta.

[...] Russell Crowe [...] ormai è più italiano che neozelandese. Ama così tanto il nostro Paese da passarci il più tempo possibile portando in tour la sua blues band per le più belle località nostrane. Prima di salire sul palco dell’Ariston dopo 23 anni dall’ultima volta («fu un delirio, 16 ore di pura follia») per suonare un brano blues tradizionale (Let your light shine), ha parlato delle sue origini italiane scoperte di recente, con tanto di“giallo”: non è ben chiaro se i suoi antenati siano di Ascoli Piceno o di Fidenza.

ghali terza serata sanremo 2024

Comunque poco importa, l’importante è che ha sempre sentito di «avere legami di sangue con l’Italia» e lo ha capito quando ci ha passato più tempo. Per lui «l’Italia è stato uno dei Paesi che ha dato più al mondo». È molto contento della cittadinanza onoraria che gli ha conferito il Comune di Ascoli Piceno (con tanto di suite destinata a vita in un hotel nella meravigliosa piazza della città) e snocciola le date del tour con «The Gentleman Barbers» della prossima estate.

Ovviamente si parte da Roma: «Torno al Colosseo, ma non come gladiatore», scherza lui conosciuto in tutto il mondo come Massimo Decimo Meridio. Del resto, la musica è stata la sua passione ancora prima del cinema. «Il primo disco uscì quando avevo 16 anni. Al liceo suonavo in una cover band, facevamo concerti nei locali.

amadeus teresa manninoterza serata sanremo 2024

[...] Ma la terza serata è stata anche quella dell’eterno ragazzo Gianni Morandi tornato dall’amico Amadeus, di Sabrina Ferilli e di Eros Ramazzotti che ha festeggiato i quarant’anni della sua Terra promessa.

In tutto questo caos di musica e polemiche, la Rai spera che lo show di ieri sera venga premiato dagli ascolti come è successo nella prima e nella seconda serata. Dati di mercoledì: 10.361.000 spettatori per il 60,1% di share, con una leggera flessione rispetto allo scorso anno, ma sempre in zona record.

