(ANSA) Un uomo di 52 anni, con interessi nel campo musicale, è stato denunciato con l'accusa di procurato allarme perché ieri mattina, intorno alle 10.30, con una telefonata anonima ha indicato la presenza di un ordigno esplosivo all'interno del teatro Ariston di Sanremo, dov'è in corso la 74/a edizione del Festival della Canzone Italiana. Lo ha reso noto la questura di Imperia in una nota.

Non è stato disposto lo sgombero del teatro e al termine di una veloce indagine, la polizia ha rintracciato l'uomo al proprio domicilio che "messo alle strette ha confessato i propri addebiti, spiegando che l'incauto gesto era riconducibile a motivi di acredine con l'organizzazione della manifestazione canora". Lunedì sera, intorno alle 23, c'era stato un primo allarme bomba durante una festa collegata al Festival a Villa Nobel e gli ospiti era stati fatti uscire dalla struttura per i controlli. (ANSA).

Giuseppe Candela e Alberto Dandolo per Dagospia

NON SOLO IBRAHIMOVIC, A SANREMO TORNA ANCHE GIANNI MORANDI?

A sorpresa è apparso al Teatro Ariston Zlatan Ibrahimovic. Non si tratterebbe dell'unico ritorno in Riviera, dopo aver vestito i panni di cantante in gara e co-conduttore dovrebbe tornare a Sanremo come ospite a sorpresa l'amatissimo Gianni Morandi.

MASSIMO GILETTI, IL RITORNO IN RAI PASSA PER LA PRIMA FILA A SANREMO

A fine mese Massimo Giletti condurrà l'evento celebrativo per i 70 della tv su Rai1, per questo motivo per festeggiare il suo ritorno a Viale Mazzini sbarcherà a Sanremo. Per un lancio ad hoc tornerà ad occupare il suo posto storico in prima fila, lì dove una volta era tutto Parietti ora sarà solo Giletti.

ROSE VILLAIN, LA RAPPER "FIGLIA DI PAPA'"

La bombastica e provocatrice Rose Villain ha debuttato ieri sera in gara. Nome d'arte di Rosa Luini, pochi sanno che la rapper è "una figlia di papà": suo padre è infatti l'imprenditore Franco Luini, fondatore del marchio di borse, zaini e accessori Tucano.

FRED DE PALMA A SANREMO CON LA COMPAGNA JORI DELLI

Il rapper Fred De Palma è sbarcato in Riviera accompagnato dalla bombastica Jori Delli. Gli occhi sono tutti per la bellissima influencer italo-albanese, una relazione nata circa un anno fa e svelata proprio da Dagospia. Ex volto di SportItalia, protagonista di spot con Ronaldo e Neymar, ieri era presente al teatro Ariston per sostenere il compagno.

NEK E RENGA PREPARANO CAFFE', LE PIZZE DI GEOLIER, L'EDICOLA DI DARGEN D'AMICO: DOPO IL CIRCOLO MENGONI TUTTI "COCCOLANO" I GIORNALISTI

Marco Mengoni ha fatto scuola. Dopo il Circolo Mengoni quest'anno pullulano iniziative di ogni tipo. Meglio coccolarli sti giornalisti (come se i conflitti di interessi in corso non fossero già così numerosi), così ognuno se ne è inventata una. Nek e Renga hanno preparato i caffè per i giornalisti, Ghali ha allestito uno spazio all'Ikea, Dargen D'Amico ha puntato sull'edicola. E poi ancora Angelina Mango ha aperto la Noioteca, una pizzeria per Geolier e Alessandra Amoroso ha organizzato un karaoke di gruppo. Più coccolati di così.

ALLARME BOMBA A OLTRE FESTIVAL-RADIO MEDIASET, NOI ABBIAMO UN DUBBIO

Tutti hanno parlato dell'allarme bomba a Villa Nobel all'Oltre Festival, quartier generale delle Radio Mediaset. Per fortuna si è trattato di un falso allarme, noi consigliamo di indagare su tutti gli accreditati che hanno ricevuto mail in cui si leggevano diktat come questi: "E' severamente vietato fare selfie con gli artisti o importunarli per riprese video", "I giornalisti potranno accedere internamente solo se accompagnati dal responsabile ufficio stampa e non è consentito avvicinare gli artisti per chiedere interviste, salvo precisi e comprovati accordi presi con il loro agente o i press office di riferimento", "E' severamente vietato accedere all'area ristoro senza il permesso del press office di Oltre Festival, che dovrà darne opportuna motivazioni a RadioMediaset". Esistono caserme più permissive.

SALA STAMPA INTERNATIONAL

Sala stampa international. Numerose testate dall'estero sono sbarcate in Riviera per seguire il Pestival: da Le Monde a Die Zeit, dalla Bbc a France 3, dalla tedesca Ard ai media dal Sud America (Cile e Argentina) passando per l'emittente svizzera Rsi, l'emittente serba Rts, la croata Hrt, la romena Tvr e molte altre.

DI SOTTO-BOSCO E DI RIVIERA

1) Emma ha fatto pacchetto completo: si è portata a Sanremo tutto lo staff della sua amica Elodie. Al seguito della Marrone vi sono infatti lo stylist, il truccatore e il parrucchiere della cantante romana. Quest'ultima come l'avrà presa? Ah, non saperlo...

2) Sanremo è iniziato col botto! L'altra sera sul finire della festa organizzata da Vanity Fair è successo un vero e proprio parapiglia tra due note addette ai lavori. Susanna Ausoni, stylist di Annalisa e molti altri, ha avuto un sonoro e vivace battibecco con la sua ex assistente Ilaria Di Gasparro, ora nello staff di Alessandra Amoroso. Quale la ragione delle scintille tra le due? A Sanremo volano stracci!

3) Cristiano Malgioglio quest'anno ha snobbato Sanremo. È volato infatti a Miami per un progetto musicale internazionale top secret. Ad ora non è dato sapere se rientrerà in Italia per la finale della kermesse canora o se si tratterà ancora per qualche giorno negli States. Pare che il sogno del mitologico Malgy sia calcare il prossimo anno il palco dell'Ariston in qualità di ospite (internazionale...of course!).

4) In Riviera è sbarcato in queste ore anche l'ex gieffino e socialite Alberto De Pisis. Il rampollo milanese è reduce da uno spettacolo teatrale al fianco di Rocco Papaleo e il regista Giovanni Veronesi. Quale il motivo della sua presenza a Sanremo? Per ora tutto è avvolto da un fitto mistero...

INDOVINELLI

1) La conduttrice è in Riviera per alcuni eventi collaterali, ha cercato in tutti modi di entrare all'Ariston per provare ad incontrare i vertici dell'azienda. Sogna un ritorno al centro della scena. Ci riuscirà?

2) "Ma lei per chi scrive?". Da anni tutti si chiedono perché una signora non più giovanissima partecipi a tutti gli eventi di punta della Rai accreditata come giornalista. Lei si tiene vaga nel pronunciare le testate con cui collabora, nessuno ha mai letto un suo articolo. Mistero.

