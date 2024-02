Giuseppe Candela e Alberto Dandolo per Dagospia

L'INCONTRO TRA ARISA E PAOLA IEZZI E' DA EVITARE: C'E' CHI TEME UNA NUOVA LITE TRA LE DUE CANTANTI

Ricordate la polemica a distanza per il Pride di Roma tra Paola Iezzi e Arisa con tanto di dito medio di quest'ultima? C'è chi assicura che venerdì si cercherà con molta attenzione di evitare un incontro dietro le quinte tra le due cantanti. Paola conduce con sua sorella PrimaFestival e venerdì affiancheranno nella serata duetti i Ricchi e Poveri, a pochi metri si esibirà in piazza Colombo dal palco Suzuki Rosalba Pippa per tutti Arisa. Meglio non rischiare una nuova lite.

FACCHINETTI E MARCUZZI, EX IN RIVIERA. E IL FIGLIO DI ALESSIA E SIMONE INZAGHI LAVORA CON L'AGENTE

In Riviera sono presenti Alessia Marcuzzi, impegnata al fianco di Fiorello a Viva Rai2, e l'ex compagno Francesco Facchinetti, papà di sua figlia Mia e manager musicale di Mr Rain. Il fu dj Francesco è diventato anche agente Fifa e tra i suoi collaboratori da qualche tempo figura Tommaso Inzaghi, figlio di Alessia Marcuzzi e dell'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi.

RICORDATE LE CRITICHE DI MOGOL AD AMADEUS? SUO FIGLIO FIRMA BEN TRE BRANI DI 'SANREMO 2024'

Ricordate le numerose critiche di Mogol verso Amadeus? "Una volta chi sceglieva i brani era competente", aveva dichiarato qualche mese fa. Il direttore artistico del Festival, ironia della sorte, ha scelto ben tre brani dove figura tra gli autori Cheope al secolo Alfredo Rapetti Mogol, paroliere e figlio di Mogol. Firma ben tre brani di "Sanremo 2024": "Onda Alta" di Dargen D'Amico, "Mariposa" di Fiorella Mannoia e "Ma non tutta la vita" dei Ricchi e Poveri.

DOMENICA IN DA SANREMO EXTRALARGE (FINO ALLE 20) E OSPITA VERA GEMMA

Mara Venier prepara il suo sbarco a Sanremo per l'attesissimo speciale domenicale. La prima notizia è nella durata extralarge (con 30 big in gara sai che polemiche...), la puntata di "Domenica In" inizierà alle 14 e andrà avanti fino alle 20. Tra gli ospiti la conduttrice ha voluto anche l'attrice Vera Gemma, fresca di liaison con Guè Pequeno. Se non si intende di musica lei...

PATRIZIA PELLEGRINO È "MATTA TA" ANCHE A CASA SANREMO

Patrizia Pellegrino, che "matta ta". La showgirl per mancanza di show a Casa Sanremo ha deciso di omaggiare i presenti con una esibizione artigianale del suo storico successo. Pochi secondi, si scatena mentre la signora delle pulizie continua indisturbata il suo lavoro. Sanremo, di tutto. Di più.

DI SOTTO-BOSCO E DI RIVIERA

1) Fermi tutti! Sta per sbarcare in Riviera la mitologica Wanda Fischer, sosia di Ivana Spagna, reduce dalla sua ultima fatica discografica "Esta vida bum bum". L'incontenibile Fischer si paleserà nella città dei fiori proprio nelle ore in cui sarà presente anche il suo "alter ego" Spagna, presente venerdì nella serata duetti. La Fischer in questo modo smaltirà un po' di "lavoro" a Ivana tra selfie, video e autografi. Spagna avvisata, mezza salvata!

2) Avvertite Alba Parietti che il suo posto in prima fila durante la prima serata del Festival, seppur poco inquadrato, è stato opzionato da Beppe Convertini, conduttore di "Unomattina in Famiglia". L'attore prestato alla televisione ha infatti posato il suo lato b sulla poltroncina di velluto rosso di solito scaldata dalla sensualissima ex coscia lunga della sinistra. Accanto a lui il manager meneghino delle star Paolo Chiparo. Ma davvero la Pariettona quest'anno ha deciso di disertare Sanremo? Chi vivrà vedrà.

3) "Ah se i bagni dell'Ariston potessero parlare", ripetono in molti in Teatro. Incontri furtivi, movimenti nasali e chi più ne ha più ne metta. D'altronde le serate durano così tanto che uno rischia di annoiarsi.

4) Paola e Chiara si sono innamorate follemente dello stesso uomo, amore abbondantemente ricambiato? Chi è il fortunato? È Fabrizio Alaimo Guttuso, regista del programma "PrimaFestival" condotto dalle due sorelline icone gay. Ovviamente trattasi di una passione squisitamente amicale e professionale. Va ricordato che Guttuso è uno dei più apprezzati registi Rai e che è amatissimo anche dal grande Pippo Baudo che lo scelse come regista nella sua ultima Domenica In.

INDOVINELLI

1) Gemiti, sospiri, urla di piacere e un gran frastuono rimbombavano l'altra notte ad uno dei piani del lussuoso Miramare Hotel di Sanremo. Gira voce che provenissero dalla suite della coppia più social della città dei fiori: quella formata da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Provenivano dalla loro stanza o da una di quelle confinanti? Il mistero, e non solo, si ingrossa!

2) La cantante è molta attenta ai temi sociali ma nel privato assicurano che non sarebbe così rispettosa verso le "diversità altrui". Di chi stiamo parlando?

