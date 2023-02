28 feb 2023 16:28

SANTA CECILIA IN VOLO! CHI AL POSTO DI PAPPANO? LUNEDÌ PROSSIMO VERRÀ UFFICIALIZZATO FINALMENTE IL NOME DELLA BACCHETTA DESTINATA A GUIDARE NEI PROSSIMI ANNI L’ORCHESTRA DELL’ACCADEMIA DI SANTA CECILIA - LA PISTA PIU’ ACCREDITATA PORTA A DANIEL HARDING, DA QUALCHE ANNO IN FORZA ALL’AIR FRANCE COME PILOTA DI LINEA. L’ABBONDANZA DI ROTTE SU FIUMICINO POTREBBE ESSERE IDEALE PER FAR ATTERRARE UN SECONDO BRITANNICO SUL PODIO DELLA PIÙ IMPORTANTE ORCHESTRA SINFONICA ITALIANA….