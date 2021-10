ORA CHE STA FINENDO LA PANDEMIA ANDATE A FARVI CONTROLLARE - IN ITALIA SI MUORE MENO DI TUMORE RISPETTO ALLA MEDIA UE (NEL 2021 -13% TRA GLI UOMINI E -10% NELLE DONNE) MA IL PROBLEMA È CHE LE OPERAZIONI VENGONO FATTE IN RITARDO E CON LA MALATTIA IN STATO AVANZATO, PERCHÉ PER COLPA DEL COVID SONO SALTATE LE VISITE PER UN ANNO - PER I CONTAGIATI DAL VIRUS, IL RISCHIO DI MORTE IN CASO DI CANCRO QUASI RADDOPPIA...