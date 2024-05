SAPESSI COME E’ STRANO VEDERE PAOLO BONOLIS E SONIA BRUGANELLI INSIEME A MILANO – "NOVELLA 2000" HA BECCATO IL CONDUTTORE INSIEME ALL’EX MOGLIE, OGGI OPINIONISTA DELL’ISOLA, IN UN LOCALE DI BRERA – COSA BOLLE IN PENTOLA PER “BANALIS”? LA SUA PRESENZA A MILANO, DOVE CI SONO I VERTICI DI MEDIASET MA ANCHE DI DISCOVERY, POTREBBE ESSERE SEGNO DI NOVITÀ IN ARRIVO...

Matteo Calzaretta per Novella 2000 -www.novella2000.it

Cosa ci fa Paolo Bonolis a Milano? Siamo al Pandenus, uno dei locali più glamour di Brera, nel cuore della città. Seduto a un tavolo all'aperto non passa inosservato Paolo Bonolis, il conduttore che vive a Roma, ma si trovava a Milano, solo, davanti a un calice di vino. Insolito sì, ma non un caso, poco dopo la ex moglie Sonia Bruganelli ha infatti postato nelle sue storie Instagram degli scatti proprio nello stesso locale, la notizia è dunque questa: i due erano a Milano insieme.

Sonia si trovava alla Locanda Pandenus situata al piano superiore del ristorante, sempre della stessa proprietà, l'opinionista dell'Isola ha infatti pubblicato e taggato la posizione del luogo in cui ha alloggiato.

Come detto, in questo periodo Sonia è impegnata con l'Isola dei Famosi nel ruolo di opinionista, la trasmissione condotta da Vladimir Luxuria che va in onda il lunedì e il giovedì dagli studi Mediaset di Cologno Monzese, fuori Milano. La Bruganelli che vive a Roma con i figli (in un appartamento attiguo a quello del marito, «Ci divide solo una porta», ha detto lei), deve così dividersi ogni settimana tra la Capitale e Milano, sempre usando il condizionale, sembrerebbe che l'ex marito Paolo la segua spesso durante queste trasferte.

Perciò non ci stupiamo di aver incrociato il conduttore proprio al Pandenus, un locale ben frequentato dai vip meneghini e ha molte sedi in centro città, la più rinomata è quella coinvolta dall'occhio del gossip e situata in via Mercato.

Non è passato molto tempo da quando Bonolis, intervistato dal Corriere della Sera parlava così della separazione con l'ex moglie, solo sulla carta ci viene da aggiungere, una «scelta subita», che però ha accettato: «Come puoi pretendere che una persona faccia ciò che non vuole più, che provi ciò che non sente più, che sia quella che non è più?».

Sembra però non essere così, visto che oltre ad abitare nello stesso isolato a Roma, gli ex coniugi viaggino spesso insieme. Un'altra osservazione più che lecita fa riferimento invece al futuro professionale di Bonolis, si è conclusa quest'anno l'ultima edizione del programma Ciao Darwin in onda su Canale 5, e a breve chiuderà anche l'ultima stagione di Avanti un altro, il celebre prime time anch'esso sul quinto canale: «Avevo promesso a Pier Silvio che avrei fatto un'altra stagione di Avanti un altro e sono una persona di parola» ha dichiarato il conduttore sempre al Corriere.

Forse sono in programma importanti novità che lo vedranno su altre reti? Di certo non si sa nulla, sicuramente la sua presenza a Milano, dove sorgono i vertici Discovery, ma anche di Mediaset, potrebbe essere un segno che qualcosa bolle in pentola. La Bruganelli ha in seguito postato sui suoi social la foto di un aereo privato, con la scritta "Arrivo Honduras" e in molti si sono chiesti se l'aereo fosse suo o concesso in via straordinaria dalla produzione del reality per raggiungere i naufraghi.

