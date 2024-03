31 mar 2024 13:36

SAPETE QUANTO SI È MESSA IN TASCA LA SEMI SCONOSCIUTA PERLA VATIERO CON LA VITTORIA AL “GRANDE FRATELLO”? DEL MONTEPREMI DI 100MILA EURO, BISOGNA CONTARNE SOLO 50MILA. IL RESTO VA IN BENEFICENZA – MA NON È L’UNICA ENTRATA VISTO CHE OGNI CONCORRENTE, IN BASE ALLA SUA POPOLARITÀ, HA UN GETTONE DI PRESENZA SETTIMANALE CHE VARIA TRA I 5MILA E I 15MILA EURO: IN BASE A QUESTA CIFRA L’EX VOLTO DI “TEMPTATION ISLAND” POTREBBE AVER GUADAGNATO…