SAPEVATE CHE DARTH VADER NON HA MAI DETTO: "LUKE, SONO TUO PADRE"? - SPESSO E VOLENTIERI ALCUNE DELLE FRASI PIÙ MEMORABILI DEI FILM CHE VENGONO UTILIZZATE ANCHE NELLE NOSTRE CONVERSAZIONI VENGONO STORPIATE - QUALCHE ESEMPIO? LA MATRIGNA DI BIANCANEVE DICE "SPECCHIO SERVO DELLE MIE BRAME" E NON "SPECCHIO SPECCHIO…", L'ANTAGONISTA DI "STAR WARS" DICE: "NO, IO SONO TUO PADRE", MENTRE IN "ECCE BOMBO" LA FRASE "FACCIO COSE, VEDO GENTE" NON VIENE MAI PRONUNCIATA… - VIDEO

Da www.corriere.it

la matrigna di biancaneve e lo specchio incantato 2

Ci sono delle frasi che ci entrano in testa e che non se ne vanno più. Le usiamo nelle nostre conversazioni, le ricordiamo con nostalgia, pensando alla nostra infanzia o adolescenza. Frasi iconiche di film o cartoni animati che possiamo quasi recitare a memoria. Inevitabile dunque il trauma quando scopriamo che le abbiamo sempre dette in modo sbagliato. Sono piccole sviste, parole storpiate o abbreviazioni poi ripetute così tante volte da entrare nel frasario popolare. Ma in realtà non sono quelle corrette. Parliamo ovviamente di errori che vengono fatti sul doppiaggio di questi lungometraggio, quindi sulla versione italiana.

la matrigna di biancaneve e lo specchio incantato 1

BIANCANEVE

L’esempio principe riguarda una frase che dice la matrigna di Biancaneve. Per tanti - forse la maggior parte - dei piccoli grandi spettatori dice: «Specchio specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame?». Purtroppo no, la citazione corretta — attenzione al trauma per chi ancora non lo sa — è «Specchio SERVO delle mie brame, chi è la più bella del reame?».

jim carrey the mask 1

THE MASK

«Spuuumeggiante!» dice The Mask nel flm omonimo del 1994. Ma il personaggio interpretato da Jim Carrey che si trasforma quando mette la maschera verde purtroppo esclama un’altra cosa. Lo ha rivelato Netflix su Twitter per annunciare l’arrivo del film sulla piattaforma: «Sappiamo che non è facile realizzare solo ora che in realtà si dice “Sfumeggiante”». Non vi preoccupate, siamo rimasti sconvolti anche noi.

darth vader luke skywalker

GUERRE STELLARI

Nell’ultimo capitolo della prima trilogia — in ordine cronologico — di Guerre Stellari viene pronunciata una delle frase più iconiche della saga. Siamo alla fine de «L’impero colpisce ancora» e un Darth Vader morente dice a Luke Skywalker: «Luke, io sono tuo padre». Sbagliato: in realtà la frase corretta è «No, io sono tuo padre».

il monologo finale di blade runner 2

BLADE RUNNER

Siamo nel futuro distopico di Blade Runner, ideato nel 1982. Il replicante Roy Batty dice al protagonista Rick Deckard: «Io ho visto cose che voi umani non potete neanche immaginare». Una frase che avremo ripetuto un milione di volte in svariate occasioni, ma in realtà quella corretta è «Io ne ho... viste, cose.. che voi umani non potreste immaginarvi». Simile, ma non uguale.

bill paxton aliens

ALIENS

Una delle frasi più iconiche del film Aliens, del 1986, è quella che esclama un Bill Paxton in preda al panico. «Escono dalle fottute pareti!» siamo stati abituati a ricordare. E invece no: la frase corretta è: «Vengono fuori dalle pareti, vengono fuori dalle fottute pareti!»

ecce bombo

ECCE BOMBO

Torniamo in Italia, per una frase che, almeno una volta, abbiamo detto tutti. «Faccio cose, vedo gente», racconta un po’ annoiata la misteriosa ragazza che dialoga con Michele, alter ego del regista Nanni Moretti nel film Ecce Bombo, del 1978. In realtà, dice: «Mah, te l’ho detto: giro, vedo gente, mi muovo, conosco, faccio delle cose…»

clint eastwood per un pugno di dollari

PER UN PUGNO DI DOLLARI

Rimanendo nel settore “capolavori cinematografici” come non citare il film di Sergio Leone, Per un pugno di dollari, dove Clint Eastwood ripete nel finale il famosissimo proverbio messicano: «Quando un uomo con la pistola incontra un uomo col fucile, l’uomo con la pistola è morto». In realtà la frase corretta è leggermente diversa: «Quando un uomo incontra un uomo col fucile, quello con la pistola è un uomo morto».

karate kid

THE KARATE KID

E infine sbarchiamo nel mondo di Karate Kid. Nel film del 1984 viene detto dal Maestro Miyagi «Metti la cera, togli la cera». Ecco, per essere precisi, la frase è «Dai la cera, togli la cera».

il monologo finale di blade runner 1 darth vader jim carrey the mask 2