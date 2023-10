SAPEVATE CHE TOPOLINO AVREBBE DOVUTO CHIAMARSI "MORTIMER"? - IN OCCASIONE DEI CENTO ANNI DELLA DISNEY, A LONDRA ARRIVA LA MOSTRA "DISNEY100: THE EXHIBITION", CHE RIVELA ALCUNI LA STORIA, I SEGRETI E I CIMELI DELL'IMPERO DI INTRATTENIMENTO AMERICANO - WALT DISNEY ERA SULL'ORLO DELLA BANCAROTTA QUANDO NEL 1923 DECISE DI TRASFERIRSI IN CALIFORNIA PER LAVORARE INSIEME AL FRATELLO ROY E FONDARE LA "DISNEY BROS" - DOPO AVER PERSO INGENUAMENTE I DIRITTI PER "OSWALD IL CONIGLIO", WALT DISNEY IDEO' IL TOPO MORTIMER, MA LA MOGLIE GLI DISSE: "CHE NOME ORRENDO! CHIAMALO MICKEY". E IL RESTO E' STORIA...

Estratto dell'articolo di Antonello Guerrera per "la Repubblica"

[…] la Disney compie un secolo, da quel 16 ottobre 1923 quando il visionario Walt firma il primo contratto per Alice comedies che segna l’inizio della Disney Bros: si tratta di cortometraggi animati in cui una ragazza di nome Alice viaggia nel Paese dei cartoni, incontrando Julius il gatto.

Di qui inizia la leggenda, che da oggi viene celebrata a Londra in una grande rassegna all’ExCel London della capitale britannica, Disney100: the Exhibition, aperta fino a inizio 2024, che ripercorre — tra cimeli, documenti inediti, costumi, pregevoli chicche e dieci gallerie immersive e interattive — questa favola lunga cento anni.

È solo l’inizio di un sogno, nonostante Walt Disney, nato nel 1901 a Chicago, abbia dovuto affrontare molte difficoltà da giovane. Anzi, sull’orlo della bancarotta con la sua prima agenzia creativa a Kansas City, nell’estate del 1923 spende gli ultimi 40 dollari per trasferirsi in California e lavorare con suo fratello Roy O. nel garage dello zio. Alice nasce proprio di lì e poi Oswald il coniglio fortunato e presto pure famoso, anche se Disney ne perde ingenuamente i diritti a favore di Universal.

Allora, sul treno di ritorno per Los Angeles, il delusissimo Walt pensa a un nuovo personaggio. Un topolino simpatico e dispettoso: Mortimer. Ma la moglie Lilly gli dice: «Che nome orrendo! Chiamalo Mickey, Mickey Mouse». Topolino, appunto. Dal cui mito, nel 1928, arriverà il primo capolavoro Plane Crazy , seguito a pochi mesi di distanza dal celebre Steamboat Willie e poi da una schiera di altri indimenticabili personaggi come Paperino, Zio Paperone, eccetera.

Niente spoiler. Ma la kermesse sfoggia ogni meraviglia di questo fantasmagorico mondo parallelo, dai classici fino alle ultime produzioni di Marvel, Pixar e Star Wars . Circa 250 rarissimi manufatti, reperti, cimeli preziosi delle produzioni più famose come il Re Leone , La Sirenetta , Winnie the Pooh , La Bella e la Bestia , Cenerentola con la scarpetta del film del 2015, Mary Poppins, Pinocchio, le riproduzioni del parco Disneyland ad Anaheim (1955) sceneggiature inedite e costumi originali come quelli di Topolina, Crudelia della Carica dei 101 , Elizabeth Swann de I Pirati dei Caraibi .

Per non parlare dell’evoluzione tecnologica per un brand che, con Steamboat Will ie, ha realizzato il primo cartone con il suono completamente sincronizzato e il primo film prodotto in Technicolor a tre colori, Fiori e alberi . E da oggi sino al 30 ottobre, i fan possono partecipare online all’asta “Create 100” per aggiudicarsi un autentico reperto di storia Disney. […]

