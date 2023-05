SAPORE DI VANZINA – “SAPORE DI MARE? SOPRAVVALUTATO MENTRE 'LE FINTE BIONDE' ERA 30 ANNI AVANTI. UNA FOTOGRAFIA PERFETTA DELLA SOCIETA' DI OGGI" – ENRICO VANZINA (CHE STASERA VERRÀ PREMIATO CON UN DAVID SPECIALE) SCATENATO A "NON E' UN PAESE PER GIOVANI" SU RADIO 2 – L’INCONTRO CON BRUCE LEE CHE LO HA PRESO A CALCI SUL RING, I TORMENTONI DI “VACANZE DI NATALE”: “VI RIVELO CHE TONINHO CEREZO SI È ROTTO LE SCATOLE PERCHÉ A CAPODANNO…” – VIDEO

“Sapore di Mare? È sopravvalutato. Un film molto fortunato, non so perché piaccia tanto”. A “Non è un Paese per giovani”, la trasmissione condotta da Massimo Cervelli e Tommaso Labate su Radio 2, interviene Enrico Vanzina che stasera verrà premiato con un David speciale: “E' un mercoledì da leoni!”. Anche per il derby di Champions.

E subito ritorna in mente il discorso di Diego Abatantuono in “Eccezzziunale veramente”: “Un film meraviglioso, quando siamo entrati a San Siro per girare ci tremavano le gambe. Siamo riusciti a fare un film sul calcio, una soddisfazione enorme. Anche per smentire il luogo comune secondo cui le pellicole sul calcio vanno sempre male. Ricordo che alla prima al cinema Adriano di Roma c’erano pure i tifosi giallorossi con i tamburi…”.

Lo sceneggiatore riavvolge il filo dei ricordi: Sordi e Totò, “la colonna sonora del mio cuore”, Riccardo Cocciante, compagno di scuola ("Ci rompeva i timpani ma ha avuto ragione lui: un genio"), l’incontro con Bruce Lee durante la lavorazione di Piedone a Hong Kong (“Sono salito sul ring con lui che ci ha tirato un po’ di calci. Era simpaticissimo”), i tormentoni delle sue commedie più riuscite: “Nel 2002 ci fu una proiezione di Vacanze di Natale, sembrava di stare a un concerto di Vasco, il pubblico accompagnava il film con le battute.

“Anche questo Natale se lo semo levato dalle palle”, “Secondo te che fa Cerezo a Capodanno?” A proposito, vi rivelo che Toninho Cerezo si è rotto le scatole perché a Capodanno lo chiamano tutti. Capricci sul set? “Il più bello quando abbiamo girato “La Partita” con Faye Dunaway”. Un titolo sottovalutato? "Il cielo in una stanza', 'il Pranzo della domenica' e 'Le finte bionde' che dà una fotografia perfetta della società di oggi. E' un film avanti di 30 anni…”

