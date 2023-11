SARA MESSA IN CROCE DA MATANO - SECONDO ROUND, IERI A BALLANDO, DELLO SCAZZO TRA SARA CROCE E ALBERTO MATANO CHE LA PUNZECCHIA: “DICI DI VENIRE DAL PAESELLO MA SCORRENDO I TUOI SOCIAL VEDO DUBAI, PARIGI, NEW YORK. HO VISTO CHE HAI FATTO TELEVISIONE, QUINDI IL RACCONTO CHE SEI ARRIVATA QUI DAL PAESELLO NON TORNA. SE TE LA SEI PRESA È PERCHÉ HAI LA CODA DI PAGLIA?” – LA REPLICA PUNTUTA DELLA RAGAZZA- ECCO COME E’ ANDATA A FINIRE: VIDEO

Marco Zonetti per Dagospia

Secondo round, ieri a Ballando con le Stelle, del battibecco tra la giovane e bellissima concorrente Sara Croce e il "custode del tesoretto" Alberto Matano.

La scorsa settimana, il conduttore della Vita in Diretta aveva più o meno rimproverato alla Croce di spacciarsi per una sorta di piccola Cenerentola tutta casa e paesello, quando invece su Instagram pubblica post dei suoi tanti viaggi esotici, Parigi, Dubai, Londra e così via.

Durante la sua predica, Matano aveva mostrato accidentalmente (come Dago-raccontato) il display del suo cellulare rivelando che, come sfondo, ha la propria foto. Fra i tanti commenti in rete riguardo all'eccessivo amore di sé da parte del conduttore de La Vita in Diretta, era stata riesumata la famosa lettera dell'ex collega Lorella Cuccarini, che ne aveva criticato "l'ego smisurato". "Aveva ragione Lorella" era stata la sentenza di molti.

Ieri la seconda parte dello scontro, con Sara Croce più agguerrita della prima volta, e pronta a rimproverare a Matano di averla giudicata solo dal profilo Instagram, accusandolo di essere "superficiale" e di nutrire un "pregiudizio nei suoi confronti".

Al che Matano ha respinto le accuse. Definendosi "un ragazzo di provincia" ha ribattuto: "Io non ti ho giudicata dal tuo profilo Instagram, ho però cercato il tuo nome su Google e ho visto che hai fatto televisione, quindi il racconto che sei arrivata qui dal paesello non torna. Se te la sei presa è perché hai la coda di paglia? Io ho solo detto che hai viaggiato molto, non ho giudicato. Cosa ho detto di male dicendo che hai viaggiato molto? Stai avendo una reazione spropositata”.

Ma la battagliera Croce non ci sta. "No, dimmi tu se c'è qualcosa in più che vuoi dire". E Matano: "Ho detto solo che hai viaggiato molto, non ho detto nulla di male. Non capisco perché tu l'abbia presa così". A quel punto l'affondo della ragazza: "Si vede che ti sei spiegato male".

Ma tutto è bene quel che finisce bene (per ora...), perché alla fine Matano ha assegnato il tesoretto proprio a Sara Croce. Offerta di pace sincera da parte dell'ex mezzobusto del Tg1 o tentativo di arginare i tanti commenti negativi che gli sono piovuti addosso?

Ivan Rota per Dagospia

A Ballando con le Stelle, Alberto Matano ha sgamato Sara Croce che diceva di arrivare dal “paesello” quando invece é da anni al centro di gossip di ogni tipo. Lei si é risentita: “Mi ha giudicato guardandomi su Instagram, sento un pregiudizio nei miei confronti, è stato superficiale. Le critiche sul ballo invece mi servono, perché mi buttano giù in quel secondo ma poi mi spronano”.

Pronta la giusta replica del conduttore: “Io sono un ragazzo di provincia quindi non posso che empatizzare con chi viene dal paesello, ma se il racconto è autentico. Hai usato nella clip due parole per me importanti: superficialità e pregiudizio. Perché?”.

E ha proseguito: “Io non ti ho giudicata dal tuo profilo Instagram, ho però cercato il tuo nome su Google e ho visto che hai fatto televisione, quindi il racconto che sei arrivata qui dal paesello non torna. Se te la sei presa è perché hai la coda di paglia? Io ho solo detto che hai viaggiato molto, non ho giudicato. Cosa ho detto di male dicendo che hai viaggiato molto? Stai avendo una reazione spropositata”.

