(ANSA) Incursione Rai a "Che tempo che fa", sul Nove. Da Fabio Fazio, domenica 4 febbraio, arriveranno Amadeus e Fiorello. I due conduttori presenteranno Sanremo 2024, che inizierà martedì 6. Lo ha annunciato l'account ufficiale del programma di proprietà di Discovery. "Iniziamo così: Amadeus e @Fiorello domenica sbarcheranno insieme sul Nove a #CTCF per raccontarci il prossimo #Sanremo2024", si legge nel post con allegata una foto dei due ospiti di Fazio.

(ANSA) Il mese più corto dell'anno inizia all'insegna del buonumore su VivaRai2!. Fiorello, Biggio e Casciari suonano la sveglia tra musica e notizie in diretta dal Foro Italico. L'argomento più discusso è sempre Sanremo, a meno di una settimana dal via del Festival. Ed è ancora polemica con Amadeus protagonista: "Swiffer è partito. Dopo Sinner, ora un pezzo da 90: Al Bano, 'escluso senza sentire la canzone' - dice Fiorello -. Sarebbe stato peggio se l'avesse escluso dopo aver sentito la canzone. Amadeus quando stima una persona non li prende a Sanremo, dice 'lo stimo troppo e non lo voglio sentire'.

Perché se poi la canzone la sente e non gli piace, la prende". "Lui deve essere felice, vuol dire che ti stima tanto - aggiunge -. Tra l'altro Al Bano è uno che non gliela si fa: ho saputo che ha contatti con Mediaset, entrerà nel cast di Terra Amara. Ha già comprato due basettoni da mettere e ieri è stato avvistato ad una scuola di turco. Sta imparando il turco e sarà il protagonista della puntata che andrà contro Sanremo!", scherza lo showman.

A proposito di Mediaset, non manca un avvertimento ironico: "Saluto Pier Silvio, mi raccomando con Al Bano e Terra Amara". L'Ad del Biscione non vorrebbe entrare in politica: "Invece sì, entrerà in politica, con Forza Italia. Anzi, con Pier Forza Italia!", scherza lo showman. A proposito di politica, si parla anche di tasse. Leo, viceministro dell'economia, lancia la caccia agli evasori e parte l'ironia di Fiorello: "Li andrà a cercare sul web. Come fa? Se trova uno che scrive 'guardate che macchina che ho', 'guardate che casa'... loro si chiedono, con quali soldi?

Si sono infiltrati sui social, lì ci sono ad esempio le Fiamme Gialle che fanno i balletti su 'Soldi', il pezzo di Mahmood". Lo showman è sicuro: "Il web ora cambierà: solo pensioni Mariuccia una stella, gente che prende la macchina del nonno vecchia e scrive 'ho solo questa...'". Chiosa con breve passaggio sullo sport, in questo caso sulla Formula 1 e sulla possibilità di un futuro con Hamilton in Ferrari: "Giusto prendere piloti più stagionati. Lui ha detto 'mi piacerebbe venire, d'altronde ho già vinto abbastanza'...".

Da adnkronos.com - Estratti

“È tornato Swiffer-Amadeus e ogni cosa che tocca diventa polemica!”. Così Fiorello, in una nuova puntata di 'VivaRai2!, scherza sulla notizia che, nelle ultime ore, sta facendo il giro dei media, ovvero l'invito al festival di Sanremo di Amadeus al campione Jannik Sinner. “Non lo riconoscevo più, a una settimana da Sanremo non stava succedendo niente e finalmente dall’invito a uno sportivo a Sanremo è montata una polemica che oggi campeggia su tutti i giornali. Jannik non dovevi vincere!” esclama ridendo, rivolto al campione. “Ma no scherzo, è un bravo ragazzo. È talmente un bravo ragazzo che non vuole andare a Wimbledon per non rovinare l’erba”.

Ma non finiscono le battute rivolte all'amico Amadeus. Sfogliando l'intervista rilasciata a Vanity Fair, Fiorello arriva al punto in cui l'amico direttore artistico dice che tra 10 anni si vede 71enne "a Sanremo, naturalmente con Fiorello". Fiorello spalanca gli occhi: "A 71 anni staremo ai giardinetti o in poltrona con il plaid sulle gambe", conclude tra le risate lo showman siciliano.

