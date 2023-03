Enrico Mentana: «Se tu dici di un giornalista “cranio impoverito” non è satira, è un’offesa. Si può dire che fa schifo?» #nonelarena pic.twitter.com/mFVTl92kjW — Marco Fattorini (@MarcoFattorini) March 26, 2023

Estratto dell'articolo di Tommaso Rodano per “il Fatto quotidiano”

vignetta di mannelli su francesca mannocchi il fatto quotidiano

Riccardo Mannelli, rieccoci. L’ultima volta, se ricordo bene, fu per “le cosce” di Maria Elena Boschi.

“È la stessa storia. La reazione a questa vignetta è la solita, dalle cosce in giù: malafede, pregiudizi e conformismo”.

Stavolta lei ha colpito una giornalista, Francesca Mannocchi.

“Era tutto fuorché un attacco personale a Mannocchi. Il punto è quello che ha detto: scemenze, credo. Anzi, è un eufemismo. Atrocità”.

Quali?

“Più d’una, ma è gravissimo soprattutto il discorso sull’uranio impoverito. In Ucraina è quasi un anno e mezzo che si sparano addosso. Anzi molto di più, dal 2014. Queste armi sarebbero devastanti per i russi, ma pure per gli ucraini stessi. Come si fa a minimizzare?”.

riccardo mannelli

Mannocchi non è una potente, in senso stretto. Perché fare satira su un’inviata di guerra?

“Ne hanno fatto un santino. E questo mi dispiace per lei. I suoi servizi vengono sempre presentati come ‘bellissimi’” [...]

Qualcuno l’ha anche accusata di aver deriso una persona con una malattia neurodegenerativa.

“È davvero un’infamia bassissima, delirante. Non so nulla del suo stato di salute. È imbarazzante che si arrivi a questi livelli, dovrei essere un boia per fare una cosa del genere. Quante persone che ho disegnato avranno avuto problemi di salute o situazioni personali?” [...]

Tra i tanti, Mentana in diretta tv ha detto che la sua vignetta “fa schifo” e “non fa ridere”.

“E senza nemmeno nominarmi, come un reietto. Mi hanno sparato addosso senza dignità di replica. Per fortuna non coincidono con l’opinione pubblica, loro. Anzi, credo siano agli antipodi”.

Loro chi?

tweet di giancarlo loquenzi sul caso della vignetta di mannelli sulla mannocchi

“Quella compagnia di giro che da decenni gironzola per le televisioni, sono sempre gli stessi. C’è una cosa che mi fa imbestialire nel merito. Anzi, due. E mi rimangio la parola “imbestialire”, perché a quanto pare la bestia sono io... La prima è l’ignoranza e la cialtroneria di chi dà per scontato che l’arte satirica debba coincidere con l’umorismo o la comicità. La seconda: almeno abbiate la bontà d’animo di dire “non mi fa ridere”. Parlate per voi. La risata è una delle espressioni più intime della persona umana. Anche più della commozione”.

Ce l’hanno più con lei o con il giornale per cui lavora?

“Credo entrambi. Mi trattano come un sicario del Fatto Quotidiano, come fossi il braccio armato di Travaglio o Padellaro. Ignorano la mia storia personale, credono di potermi umiliare e sputtanare, ma non mi offendo. Non sanno che sono stato inviato anche io in decine di guerre. E chissà dov’erano quando Scalfari mi cacciò da Repubblica nel 1989”.

tweet sulla vignetta di mannelli su francesca mannocchi

Perché la mandò via?

“Quello che davvero non sopportava Scalfari era non poter vedere i miei disegni: con la scusa di essere inviato, i miei lavori li facevo arrivare direttamente la notte in tipografia (ride). L’ultimo reportage per Satyricon di Repubblica fu sul Partito socialista e il congresso dell’Ansaldo, l’apoteosi del craxismo: prevedevo un finale, chiaramente uno sberleffo, in cui si preparavano i ganci come in Piazzale Loreto. Due anni dopo scoppiò Mani Pulite. La satira certe volte ha capacità visionarie”.

Dove sono finiti i santini di Charlie Hebdo?

“Si sono rimangiati tutto, ma ci sono abituati. [...] Ma ormai la storia personale di un autore non conta: ci sono solo i tifosi e gli schieramenti, gli amici e i nemici”

tweet sul caso della vignetta di mannelli su francesca mannocchi tweet di selvaggia lucarelli sul caso della vignetta su francesca mannocchi 2 GIOVANNI DONZELLI - VIGNETTA BY MANNELLI - IL FATTO QUOTIDIANO tweet di selvaggia lucarelli sul caso della vignetta su francesca mannocchi 1 vignetta su massimo giletti di mannelli il fatto quotidiano vignetta su alessandro de angelis di mannelli il fatto quotidiano vignetta di mannelli su alessandro di battista il fatto quotidiano vignetta su federico rampini di mannelli il fatto quotidiano vignetta di mannelli su giorgia meloni il fatto quotidiano vignetta di mannelli su matteo salvini il fatto quotidiano riccardo mannelli foto di bacco vignetta su francesco borgonovo di mannelli il fatto quotidiano VIGNETTA MANNELLI - SILVIO BERLUSCONI PAPI ETERNO BEPPE GRILLO DIFENDE IL FIGLIO - VIGNETTA BY MANNELLI VIGNETTA MANNELLI - MATTARELLA E IL GOLPE GRILLO BY MANNELLI ITALO BOCCHINO E LE CENE ELEGANTI - VIGNETTA BY MANNELLI