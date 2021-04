SINNER O BERRETTINI? ALLA FINE CHI NON TRADISCE MAI E’ IL VECCHIO FOGNINI – IL TENNISTA LIGURE SCENDE IN CAMPO PER DIFENDERE IL TITOLO A MONTECARLO CONTRO RUUD (SE PASSA, SE LA VEDRA’ IN SEMIFINALE PROBABILMENTE CON NADAL) – “SINNER TRA POCO LOTTERÀ PER VINCERE GLI SLAM. BERRETTINI HA FATTO UN SALTO PAZZESCO. MUSETTI È PIÙ INDIETRO MA È SULLA VIA GIUSTA. E IO SON LÌ, SE LA LAMPADINA RIMANE ACCESA POSSO ANCORA DIVERTIRMI”…