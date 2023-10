SBATTI IL MOSTRO SU NETFLIX – STEFANO SOLLIMA STA GIRANDO UNA SERIE SUL MOSTRO DI FIRENZE, IL SERIAL KILLER CHE TRA GLI ANNI ’70 E ’80 FECE PERDERE IL SONNO AGLI ITALIANI - LA SERIE SI SVILUPPERÀ ATTRAVERSO LA RICOSTRUZIONE DI TESTIMONIANZE, CARTE PROCESSUALI E INCHIESTE GIORNALISTICHE. SOLLIMA: “ABBIAMO SCELTO DI NON MUOVERCI IN ORDINE CRONOLOGICO. SE LEGGI QUESTA STORIA CRONOLOGICAMENTE È PIÙ CONFUSA"

Estratto dell'articolo di Alessandra De Vita per www.ilfattoquotidiano.it

serie the monster sul mostro di firenze

C’è stato il primo ciak, è ufficiale: Stefano Sollima sta girando per Netflix una serie sul Mostro di Firenze, la truce saga noir di duplici omicidi che negli anni ’70 e ’80 ha fatto fare sonni poco tranquilli agli italiani, soprattutto se residenti in provincia di Firenze. […] Questa sul presunto serial killer che ha seminato morte e terrore nelle campagne fiorentine sarà una serie in quattro episodi e si intitolerà “The Monster”.

pietro pacciani

A rimetterci la pelle erano sempre coppie di giovani fidanzati che cercavano un po’ di intimità tra le campagne. Gli omicidi del Mostro di Firenze furono compiuti tutti con la stessa arma, una beretta Calibro 22 che però non fu trovata. […]

Fu negli anni ’90 che per il mostro si arrivò un processo, quello all’assassino seriale Pietro Pacciani che fu arrestato il 17 gennaio 1993. Si scoprì che l’arma, la pistola di piccolo calibro, era sempre la stessa.

VITTIME DEL MOSTRO DI FIRENZE - OMICIDIO DEGLI SCOPETI

Venne anche fuori che era passata dai primi indagati, dei sardi conterranei della prima vittima (e suoi amanti) Barbara Locci, ai cosiddetti “compagni di merende” Mario Vanni e Giancarlo Lotti, poi indicati anche loro come gli autori degli omicidi. L’inchiesta degli anni Novanta portò all’accusa per quattro di questi delitti dei cosiddetti “compagni di merende” Mario Vanni e Giancarlo Lotti (quest’ultimo reo confesso), mentre Pietro Pacciani, condannato in primo grado per i duplici assassini commessi dal 1974 al 1985 ma poi assolto in appello, morì prima di essere sottoposto a un nuovo processo d’appello.

stefano sollima

Oggi ci sono le sentenze di condanna ma non per tutti i delitti e questa resta una storia ancora avvolta nel mistero e che come ha dichiarato lo stesso Sollima è in sostanza “ancora irrisolto”. La serie diretta dal regista della serie “Romanzo Criminale”, si svilupperà lungo la ricostruzione di eventi realmente accaduti, testimonianze, carte processuali e inchieste giornalistiche. Ha dichiarato Sollima: “Abbiamo scelto di non muoverci in ordine puramente cronologico. Paradossalmente, se leggi questa storia cronologicamente è più confusa che non affrontarla da diversi angoli”.

