ALLA SCALA COSA BOLLE IN PENTOLA? ROBERTO BOLLE SI AUTOCANDIDA ALLA GUIDA DEL CORPO DI BALLO DEL TEATRO MILANESE: “SAREBBE UN ONORE, POTREI PENSARCI” - IL CONTRATTO DELL’ATTUALE DIRETTORE MANUEL LEGRIS SCADE NEL 2025 INSIEME A QUELLO DEL SOVRINTENDENTE DOMINIQUE MEYER CHE SARÀ SOSTITUITO DA FORTUNATO ORTOMBINA. MA C’È ANCHE ELEONORA ABBAGNATO, CHE PIACEREBBE AL MINISTRO SANGIULIANO...

Andrea Montanari per repubblica.it - Estratti

ROBERTO BOLLE - VIVA LA DANZA

Dopo l’addio di Dominique Meyer come sovrintendente alla Scala, alla direzione del Corpo di ballo potrebbe arrivare Roberto Bolle. Per il momento, si tratta solo di un’autocandidatura, ma la celebre étoile, che si è formata proprio alla scuola di danza del Teatro alla Scala sembra crederci.

“Ancora non lo so sarebbe sicuramente un grande onore e un privilegio perché la Scala è anche la mia casa – ha rivelato Bolle, che ieri sera è stato protagonista in prima serata su Raiuno di Viva la Danza –. Vedremo, potrei farci un pensiero”. Il nome di Bolle circola come possibile nuovo direttore del ballo alla Scala perché c’è chi ipotizza che con la sostituzione dell’attuale sovrintendente Dominique Meyer con Fortunato Ortombina anche il direttore del ballo Manuel Legris possa lasciare l’incarico al termine del suo mandato.

ROBERTO BOLLE - VIVA LA DANZA

In questo caso, sono due i nomi dei papabili per quel posto. La direttrice del ballo del teatro dell’Opera di Roma Eleonora Abbagnato, che secondo indiscrezioni godrebbe anche dell’appoggio del governo e Bolle, che invece è molto amato dal corpo di ballo scaligero, che ha sempre coinvolto e valorizzato anche nei suoi programmi televisivi. A cominciare dai primi ballerini Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko.

(...)

documentario eleonora abbagnato 2

Dalla Scala, per il momento, nessun commento ufficiale, anche se dal teatro fanno notare che si tratta di un argomento prematuro. A favore di Bolle potrebbe giocare anche il fatto che, a differenza di altri danzatori, non è un coreografo. Qualifica ritenuta non indispensabile per guidare un Corpo di ballo di fama internazionale che ambisce a danzare su coreografie di artisti diversi.

roberto bolle 33 roberto bolle prima della scala 2023 Dominique Meyer - ROBERTO BOLLE - PRIMA DELLA SCALA 2023 roberto bolle