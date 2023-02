LE EMISSIONI STANNO A ZERO (MA I SOLDI CHI CE LI METTE?) – AL PARLAMENTO EUROPEO PROSEGUE L'ITER PER L'APPROVAZIONE DELLA DIRETTIVA PER RENDERE PIÙ "GREEN" GLI EDIFICI: I PALAZZI RESIDENZIALI DOVRANNO ESSERE A EMISSIONI ZERO DAL 2028, MENTRE I PUBBLICI DAL 2026 – IN COMMISSIONE A BRUXELLES FRATELLI D'ITALIA, LEGA E FORZA ITALIA VOTANO CONTRO E SALVINI PAVENTA: “UNA PATRIMONIALE MASCHERATA”