SCANDALO NEL PORNO! E C’E’ DI MEZZO IL LITIO - BARBARA COSTA: “HO QUESTA STORIA DA RACCONTARVI, MA STAVOLTA, DEVO METTERE LE MANI AVANTI, PERCHÉ COME STORIA È MOLTO STRANA. PORNHUB È SOTTO ACCUSA E DENUNCIA DELLA 39ENNE PORNOSTAR PHOENIX MARIE. MOTIVO? A BARCELLONA È STATO IN 3 GIORNI GIRATO UN FILM HARD CON I SEGUENTI PROTAGONISTI: PHOENIX MARIE, DANNY D., E ZAAWAADI, PORNO ATTRICE KENIOTA-TEDESCA, LANCIATA DA SIFFREDI. È FILATO OK FINO ALL’ULTIMO GIORNO, QUANDO ZAAWAADI SI È SENTITA MALE, SUL SET: LE MANCAVA IL RESPIRO, E TREMAVA. A QUEL PUNTO…”

Barbara Costa per Dagospia

phoenix marie 2

Porno e litio! Scandalo nel porno! Miei cari, ho questa storia da raccontarvi, ma stavolta, accidenti, devo mettere le mani avanti, perché come storia è strana, molto strana, tutto meno che chiara. Partiamo da ciò che è vero, verissimo: Pornhub – o più di preciso Aylo, casa madre di Pornhub e dei siti porno più grandi – è sotto accusa e denuncia della 39enne pornostar Phoenix Marie. Motivo?

zaawaadi 1

Pornhub “mi diffama, e non mi permette più di lavorare nel porno, e non permette che registi e attori lavorino con me: mi sta facendo perdere 100 mila dollari al mese!”. E perché Pornhub sarebbe così cattivo? Perché “dice che devo starmi zitta, e io zitta non ci sto! Io voglio da Pornhub un risarcimento morale di 80 milioni di dollari”.

Che è successo? Forse questo: a Barcellona, per lo studio "Digital Playground", uno dei fratelli minori di Pornhub, è stato in 3 giorni girato un porno con i seguenti protagonisti: Phoenix Marie, Danny D., e Zaawaadi, porno attrice keniota-tedesca, lanciata da Siffredi.

phoenix marie 1

Tranne Zaawaadi, si tratta di pornostar veterani, Marie e Danny D. si conoscono da anni, e hanno pornato insieme tante volte. Il porno in questione, diretto da Danny D., è filato ok fino all’ultimo giorno, quando Zaawaadi si è sentita male, sul set: le mancava il respiro, e tremava. È stata soccorsa, e poi in ambulanza portata in ospedale. Ora sta bene. Nel mentre hanno finito di girare senza di lei. Ma che ha avuto Zaawaadi?

zaawaadi 2

Dicono: intossicazione da litio. Litio??? E perché cavolo ha preso il litio??? Zaawaadi dice di averlo preso “a mia insaputa, e me lo ha dato Phoenix Marie”. Zaawaadi spiega di avere chiesto a Marie “rimedi per la scena anale” e Marie “mi ha dato 4 pillole”. Di litio????? No, ribatte Marie, “io ho dato a Zaawaadi 4 pillole probiotiche, il litio sul set ce lo aveva, e gliel’ha dato Alicia Lacão, la truccatrice, che è pure la fidanzata di Danny D.”.

phoenix marie 3

Danny D. e fidanzata accusata negano decisi e decisi contro accusano: “È stata Phoenix Marie”. E lo stesso afferma chi ci è di brutto andata di mezzo, Zaawaadi. Marie strilla che mentono, che è “un complotto, vogliono farmi passare per il capro espiatorio”, e che lei è stata “tra i primi, sul set, a soccorrere Zaawaadi”, e che i dirigenti di Digital Playground le avrebbero “fatto pressioni per non dire niente”. Ma perché? E che ci stava a fare del litio sul set? Ogni "medicinale" sui set porno è bandito, ma certo nessuno può proibire a nessun altro di averne con sé e di farne uso personale.

zaawaadi 5

Non finisce qui. Phoenix Marie ha denunciato pure Danny D.: “Lui è colpevole di avermi costretta a girare, con Zaawaadi in ospedale, io volevo andare da lei”. Danny D. nega e contro denuncia: “Io non ho costretto nessuno, d’accordo abbiamo deciso di finire il girato quasi concluso. Si interroghino i testimoni, il cast, la troupe, tutti quanti!!!”. Phoenix Marie ristrilla che è “un complotto, contro di me, ce l’hanno tutti con me, manovrano a farmi passare per quella esaurita, che non ci sta con la testa, e che usa il litio per superare i traumi!”. Il litio è un farmaco potente indicato per depressione grave.

phoenix marie 5

Phoenix Marie ha perso la figlia 18enne morta di tumore. Il litio, è il suo? E, se no, chi l’ha portato sul set? E chi l’ha dato a Zaawaadi? E per quale finalità? Danny D. e i capi dello studios hanno subito messo a disposizione il materiale girato – dietro le quinte compreso – per stanare chi è il colpevole (da un po’ sui set porno è peggio del GF, ci sono maree di telecamere, dentro e fuori dal set, e posizionate ovunque). E anche ogni smartphone sul set sarà visionato.

Danny D. e la produzione esigono che ogni frame sia passato al setaccio, per far vedere chi aveva e ha passato le compresse di litio a chi, e chi e se ha costretto chi a continuare a pornare, dopo il malore di Zaawaadi. In effetti, sono improbabili costrizioni (non solo verbali, accusa Marie) di alcun tipo: sui set, nessuno obbliga niente a nessuno. Se te ne vuoi andare, te ne vai.

zaawaadi 4

E allora, chi ha ragione? Gli avvocati sono scatenati. Pornhub non rilascia dichiarazioni ai media, dirà la sua soltanto in tribunale. Phoenix Marie si fa difendere da una avvocata che punta il dito contro “il monopolio che Pornhub ha sul porno”. E la parte più lesa di tutte, Zaawaadi, colei che si è sentita male, su X, rilancia: “Le pillole di litio me le ha date Phoenix Marie. Alicia, la truccatrice, non c’entra proprio nulla”. Chi mente? E chi no? E chi copre chi? Che storia pazza. Appena esce fuori altro, ve ne dico.

zaawaadi phoenix marie 4 phoenix marie 6 phoenix marie 7 phoenix marie zaawaadi ph vixen danny d on set danny d on set 1 danny d (1) alicia e danny d (1) alicia lacao (1) danny d (2) danny d (3) phoenix marie 8 alicia e zaawaadi on set alicia e danny d zaawaadi ph tushy zaawaadi 3 alicia lacao zaawaadi by vixen