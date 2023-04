SCAZZI DI FAMIGLIA – DOPO CHE CARLO DE BENEDETTI, PARLANDO CON ELLY SCHLEIN AL FESTIVAL DEL “DOMANI” A MODENA, HA DETTO CHE LA MELONI “DIMOSTRA DEMENZA ED È UNA FIGURINA”, PAOLA FERRARI, GIORNALISTA RAI SPOSATA CON MARCO, FIGLIO DELL’INGEGNERE, LO INFILZA: “PRENDO LE DISTANZE DA QUEL CHE HA DETTO IL NONNO DEI MIEI FIGLI, PERCHÉ SONO PAROLE ESTREMAMENTE GRAVI CHE MI HANNO PROFONDAMENTE TURBATO” – IL BACIO DELLA MORTE DI DE BENEDETTI A ELLY SCHLEIN

Estratto dell’articolo di Massimo Balsamo per www.ilgiornale.it

CARLO DE BENEDETTI BACIA ELLY SCHLEIN

Per Carlo De Benedetti ogni occasione è buona per attaccare il governo e il premier Giorgia Meloni. […] "Questi sono, prima di tutto, degli incompetenti. Poi sono in gran parte degli ignoranti. Poi sono in gran parte delle persone che non capiscono neanche quello che dicono". E ancora, ha definito "una baracconata" la scelta del presidente del Consiglio di mettersi ai comandi di un caccia nel corso della festa per i 100 anni dell'Aeronautica militare.

2. GOVERNO, DE BENEDETTI: "MELONI DIMOSTRA DEMENZA"

Da www.adnkronos.com

"Giorgia Meloni dimostra demenza, perché è contro l'interesse suo e del nostro Paese". Lo ha detto l'editore di "Domani" Carlo De Benedetti nel corso del festival del quotidiano a Modena, in un dibattito con la leader Pd Elly Schlein, riferendosi all'ultimo Consiglio europeo e alle dichiarazioni pronunciate al termine dalla premier improntate alla soddisfazione per l'esito del vertice. Meloni "non ha ottenuto nulla", ha affermato De Benedetti, criticando anche la "baracconata" del mettersi ai comandi di un caccia nel corso della festa per i 100 anni dell'Aeronautica militare.

3.DE BENEDETTI: MELONI “FIGURINA” E VIA LIBERA A ELLY (CHE COMMISSARIA IL PD IN CAMPANIA)

Wanda Marra per “il Fatto Quotidiano”

“Le faccio un augurio e le trasmetto una mia fissazione. L’augurio è di riuscire in quello che si è prefissa. La fissazione è: li mandi a casa”. È un Carlo De Benedetti all’arma bianca contro Giorgia Meloni quello che ieri duetta con Elly Schlein al Festival del Domani, “Tempi radicali” a Modena, intervistato da Daniela Preziosi.

Lui la chiama “segretaria”, lei risponde con “Ingegnere”. Titolo dell’incontro: “Una nuova sinistra è possibile”. Sono settimane che De Benedetti si spertica in lodi per Elly. E ieri le dà la sua benedizione pubblica. Schlein non si sottrae. Ma su un punto si smarca. Quando De Benedetti la incita a una battaglia per i salari, “visto che i sindacati non la fanno”, lei inizia la sua risposta mandando un abbraccio a Maurizio Landini. Come dire, il segretario Cgil, comunque, viene prima.

4. PAOLA FERRARI: "PAROLE DI DE BENEDETTI SU MELONI DISGUSTOSE, MI DISSOCIO"

Ilaria Floris per www.adnkronos.com

"Voglio prendere totalmente le distanze da quello che è stato detto dall’ingegnere Carlo De Benedetti, che è il nonno dei miei figli, perché sono parole estremamente gravi che mi hanno profondamente turbato, dette nei confronti del Presidente del Consiglio e in modo particolare, ma non solo, di una donna".

Così Paola Ferrari all'Adnkronos, all’indomani delle forti dichiarazioni di Carlo De Benedetti nel corso del festival del quotidiano ‘Domani’ a Modena sul governo e sul presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che hanno scatenato una bufera mediatica.

"Io con la famiglia di mio marito ho un rapporto molto distante da parecchi anni, ma comunque certe cose mi feriscono - tuona la Ferrari -. Trovo molto grave usare questi termini, che offendono la persona ma anche le istituzioni italiane per la carica che Giorgia Meloni ricopre, e anche tutti gli italiani che la hanno votata. Voglio esprimere a Giorgia Meloni tutta la mia solidarietà e tutto il mio profondo dispiacere per le parole che le sono state rivolte".

La giornalista Rai, che è sposata con il figlio dell'ingegner De Benedetti, l’imprenditore Marco, prosegue: "Mi dissocio completamente, prendo totalmente le distanze. Penso che il rispetto nei confronti dell'avversario politico sia determinante, quindi mi sento anche io offesa. Parole disgustose, gravi, offensive e inopportune, anche perché l’avversario politico va sempre rispettato".

