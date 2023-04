3 apr 2023 13:50

SCAZZI DI FAMIGLIA! "DE BENEDETTI? DA LUI PAROLE DISGUSTOSE SU GIORGIA MELONI" – PAOLA FERRARI, GIORNALISTA RAI SPOSATA CON MARCO, FIGLIO DELL’INGEGNERE, AL VELENO CONTRO IL SUOCERO CHE PARLANDO CON ELLY SCHLEIN A MODENA AVEVA DEFINITO LA PREMIER UNA FIGURINA CHE “DIMOSTRA DEMENZA” – “DA SINISTRA POCA SOLIDARIETA’” –“DOMANI”, IL GIORNALE DELL’INGEGNERE NON DEDICA UNA RIGA ALLE OFFESE ALLA PREMIER. POLEMICHE ANCHE PER LA COMPLICITÀ DELLA NEOSEGRETERIA DEM, CHE NON HA PRESO LE DISTANZE DALLE PAROLE DI DE BENEDETTI...