Ivan Rota per Dagospia

teo mammucari

Wanda Nara a “Ballando” ha rivelato come ha reagito Mauro Icardi quando le è stata diagnosticata la leucemia: "Mi ricordo che ero in ospedale, mi alzo alle 4 di mattina e trovo Mauro con il telefono per cercare le cure da fare in tutto il mondo. Era impazzito, non riusciva a dormire. Lì capisci quando ti dicono "nel bene e nel male, in salute e in malattia". La vita ti porta in situazioni in cui vedi il vero amore".

“Caprarica è un tronco che parla inglese, bruciato. Dai, è un cane. Caprarica sei un molosso“, ha detto Teo Mammucari, dopo l'esibizione del giornalista tv a Ballando. La replica furente del giornalista: "Io sono un molosso ma gentiluomo.... Tu sei un po’ cafone. E secondo me faresti bene a prendere qualche lezione di buone maniere... Mi hai scocciato“. Secondo il sito "Davidemaggio.it" ci sarebbe stato un altro duro scontro tra i due concorrenti nella “sala delle stelle”. Dagli insulti sarebbero passati ad un pericoloso faccia a faccia, che ha indotto alcuni presenti ad intervenire per evitare il peggio. Teo sarebbe stato allontanato dalla sala…

antonio caprarica

Giorni fa, Ricky Tognazzi se l’é presa con un membro della giuria di Ballando con le Stelle : “Ha dato 5 a Simona (Izzo)? Ma chi l’ha dato? Mariotto? Vabbè Mariotto è uno scemo, gli è andato in pappa il cervello! Ma la cosa che ha detto su me e Simona? Si è bevuto il cervello veramente. Quello ha detto che si è sognato un triangolo d’amore con me e Simona“. Le liti sono continuate nella scorsa puntata.

E, a proposito di Guillermo Mariotto, dopo il ballo non proprio da Oscar di Lucrezia Lando e Lorenzo Tano ,figlio di Rocco Siffredi, ha chiesto alla ragazza: “Io voglio fare una domanda proprio a lei. Ma secondo te lui è moscio?“. Lucrezia ha risposto di no e la morigerata Milly Carlucci lo ha subito bloccato: “Andiamo avanti e via con i voti“.

ricky tognazzi simona izzo lucrezia lando lorenzo tano guillermo mariotto ballando con le stelle 5 wanda nara mauro icardi