LO SCAZZO CONTINUA – STEFANO LORENZETTO REPLICA (DI NUOVO) A FILIPPO FACCI SUL PRESUNTO CONSUMO DI COCAINA DA PARTE DEI PAPI LEONE XIII E PIO X: “NON RIESCE AD ANDARE OLTRE ‘WHITE MISCHIEF: A CULTURAL HISTORY OF COCAINE’ DI TIM MADGE. IL QUALE SI LIMITA A CITARE I DUE PONTEFICI UNA SOLA VOLTA. E QUAL È LA FONTE DI MADGE, FONTE DI FACCI? IL SITO COMMERCIALE ‘COCAMARIANI.COM’. GRANDE GIORNALISMO…”

STEFANO LORENZETTO

Estratto da “Pulci di notte” di Stefano Lorenzetto da “Anteprima. La spremuta dei giornali di Giorgio Dell’Arti" e pubblicato da “Italia Oggi”

(http://www.stefanolorenzetto.it/telex.htm)

Avendo Filippo Facci «accumulato negli anni una documentazione impressionante» (ipse dixit) circa il fatto che Leone XIII e Pio X sarebbero stati assuntori abituali di cocaina, come ha ripetutamente asserito su Libero, gli avevamo chiesto di esibire qualche prova in proposito. Ne è scaturito uno scambio di lettere su Dagospia.

facci

Dalla sua ultima replica, notiamo che egli divaga in lungo e in largo, però non riesce ad andare oltre White Mischief: A Cultural History of Cocaine (Lume Books) di Tim Madge. Il quale, in questo saggio di 241 pagine, si limita a citare i due pontefici una sola volta, per un totale di 7 righe, unicamente per il fatto di aver ricevuto in Vaticano l’omaggio non richiesto del Vin Mariani (assimilabile al liquore Coca Buton, tuttora distribuito dal gruppo Montenegro) e di aver conferito al suo produttore Angelo Mariani una medaglia d’oro in segno di gratitudine.

TIM MADGE - WHITE MISCHIEF - A CULTURAL HISTORY OF COCAINE

E qual è la fonte di Madge, fonte di Facci? Il sito commerciale cocamariani.com. Grande giornalismo.

