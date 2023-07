FERMI TUTTI! GLI EREDI DI SILVIO BERLUSCONI, SE VOLESSERO, POTREBBERO IMPUGNARE IL LEGATO CONSEGNATO DUE GIORNI FA DA MARTA FASCINA (IN UNA BUSTA NON SIGILLATA) AL NOTAIO ROVEDA. NELLA LETTERA AI CINQUE FIGLI (MENO UNO: LUIGI), DATATA 19 GENNAIO 2022, SILVIO SCRIVE TESTUALMENTE: “STO ANDANDO AL SAN RAFFAELE, SE NON DOVESSI TORNARE, VI PREGO DI PRENDERE ATTO DI QUANTO SEGUE: DALLE VOSTRE EREDITA' DI TUTTI I MIEI BENI DOVRESTE RISERVARE QUESTE DONAZIONI: 100 MILIONI ALLA “MOGLIE” MARTA, 100 PER IL FRATELLO PAOLO E 30 PER MARCELLO DELL’UTRI - E QUI VIENE IL BELLUM CHE STA AGITANDO GLI AVVOCATI DEGLI EREDI: DATO CHE SILVIO, ALL’EPOCA, TORNÒ VIVO A VILLA SAN MARTINO, LA CONDIZIONE SOSPENSIVA NON SI È VERIFICATA, E QUINDI POTREBBE NON AVERE VALIDITÀ...