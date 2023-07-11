MATTIA FELTRI DIFENDE FACCI
https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/ldquo-ha-sempre-amato-vivere-spettacolo-360034.htm
mattia feltri mattia feltri maurizio crippa
LO SCAZZO DEI FELTRI – MATTIA DIFENDE FACCI E IL SUO QUASI OMONIMO STEFANO, EX DIRETTORE DEL "DOMANI", LO INFILZA: “SE IN TRENT'ANNI DI AMICIZIA SONO QUESTI GLI ANEDDOTI PIÙ SIGNIFICATIVI, MATTIA AVREBBE FATTO UN SERVIZIO MIGLIORE ALLA (SUA) CAUSA EVITANDO PROPRIO DI SCRIVERE...” – MAURIZIO CRIPPA, VICEDIRETTORE DEL FOGLIO, IN TACKLE: “SE IL TUO INTELLIGENTE COMMENTO NON È IN GRADO DI COGLIERE I MOLTI E SOTTILI SOTTOTESTI DI UN GENERE GIORNALISTICO CHE SI CHIAMA CORSIVO, TE NE PUOI ANDARE A ZAPPARE”-
MATTIA FELTRI DIFENDE FACCI
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DAGONEWS - COME MAI LA MAGGIORANZA DI GOVERNO SOSTIENE NICOLA GRATTERI PER LA PROCURA DI NAPOLI (LA PIÙ GRANDE D’ITALIA)? IL MAGISTRATO ANTI-NDRANGHETA HA UN PROFILO DIVISIVO E NON È CERTO ORGANICO ALLA DESTRA. EPPURE, MELONI E COMPAGNIA VOGLIONO SFRUTTARE IL SUO NOME PER SPACCARE ULTERIORMENTE LA MAGISTRATURA – UN’EVENTUALE PROMOZIONE DI GRATTERI A NAPOLI SAREBBE UN ALTRO SCHIAFFONE ALLE TOGHE ROSSE – LA VECCHIA STRATEGIA DEMOCRISTIANA E IL CORTEGGIAMENTO DI BERLUSCONI A DI PIETRO
DAGOREPORT - PUTIN NON PUÒ SCARICARE PRIGOZHIN: ECCO PERCHÉ È STATO COSTRETTO A INCONTRARLO AL CREMLINO, CINQUE GIORNI DOPO IL TENTATO “GOLPETTO” - “MAD VLAD” SI E’ RESO CONTO CHE SENZA IL GRUPPO WAGNER, I CUI CONTINGENTI DISLOCATI DALL’AFRICA AL MEDIORIENTE HANNO MOSTRATO CRUDELE “EFFICIENZA”, NON CI SAREBBE PIÙ NESSUNO A DIFENDERE GLI INTERESSI RUSSI NEL MONDO - PUTIN HA DOVUTO REGISTRARE L’AMARA VERITÀ: TUTTI I VERTICI DELLA BRIGATA DI MERCENARI HANNO CONFERMATO ASSOLUTA LEALTÀ A PRIGOZHIN. NESSUNO LO HA ABBANDONATO DOPO LA ROCAMBOLESCA MARCIA VERSO MOSCA…
DAGONEWS - PARE CHE LA RAGAZZA, PRESUNTA VITTIMA DELLA VIOLENZA DA PARTE DI LEONARDO APACHE LA RUSSA, APPARTENGA A UNA FAMIGLIA DELL’ALTA BORGHESIA MILANESE. LA POSIZIONE SOCIALE E LA DISPONIBILITÀ ECONOMICA, POTREBBERO SPINGERE I GENITORI DELLA 22ENNE A NON LASCIARSI INTIMORIRE DA UN PROCESSO CONTRO IL FIGLIO DEL PRESIDENTE DEL SENATO - PERCHE’ NON E’ STATO SEQUESTRATO IL TELEFONO DI LEONARDO APACHE? I MAGISTRATI POSSONO ACCEDERE ALLE INFORMAZIONI NEL DISPOSITIVO IN MOLTI MODI E POTREBBERO AVERGLIELO LASCIATO ANCHE PER REGISTRARE EVENTUALI “PASSI FALSI”
DAGONEWS - L’EPOPEA DELLA “ZARINA DI ARCORE” MARTA FASCINA VOLGE AL TERMINE: PIER SILVIO, CHE NON L’HA MAI AMATA AL PUNTO DA DISERTARE LE NOZZE MORGANATICHE TRA LEI E BABBO SILVIO, LE HA DATO TEMPO FINO A OTTOBRE PER FARE LA VALIGIA E LASCIARE LA RESIDENZA DI ARCORE - SULLA QUESTIONE DEL LASCITO DA 100 MILIONI ALLA FASCINA, I FIGLI DEL CAV MANTENGONO UN ATTEGGIAMENTO PRUDENTE. PREFERIREBBERO EVITARE DI IMPUGNARE IL TESTAMENTO (COME DAGO-DIXIT, I MARGINI CI SONO): MAGARI PROVERANNO A TROVARE UN ACCORDO RISERVATO PER UNA CIFRA CONGRUA MA DIVERSA DA QUELLA PREVISTA DAL LASCITO (LA METÀ?)
FERMI TUTTI! GLI EREDI DI SILVIO BERLUSCONI, SE VOLESSERO, POTREBBERO IMPUGNARE IL LEGATO CONSEGNATO DUE GIORNI FA DA MARTA FASCINA (IN UNA BUSTA NON SIGILLATA) AL NOTAIO ROVEDA. NELLA LETTERA AI CINQUE FIGLI (MENO UNO: LUIGI), DATATA 19 GENNAIO 2022, SILVIO SCRIVE TESTUALMENTE: “STO ANDANDO AL SAN RAFFAELE, SE NON DOVESSI TORNARE, VI PREGO DI PRENDERE ATTO DI QUANTO SEGUE: DALLE VOSTRE EREDITA' DI TUTTI I MIEI BENI DOVRESTE RISERVARE QUESTE DONAZIONI: 100 MILIONI ALLA “MOGLIE” MARTA, 100 PER IL FRATELLO PAOLO E 30 PER MARCELLO DELL’UTRI - E QUI VIENE IL BELLUM CHE STA AGITANDO GLI AVVOCATI DEGLI EREDI: DATO CHE SILVIO, ALL’EPOCA, TORNÒ VIVO A VILLA SAN MARTINO, LA CONDIZIONE SOSPENSIVA NON SI È VERIFICATA, E QUINDI POTREBBE NON AVERE VALIDITÀ...