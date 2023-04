SCEMPIO CAPITALE! DALLE SERATE CON POLITICI E SVIPPATI ALL'ACCAMPAMENTO DI CLOCHARD E DISPERATI, LA FINE INGLORIOSA PER L’HOSTARIA DELL'ORSO E L’ANNESSA DISCOTECA CABALA - DAL 2019, QUANDO IL CAMPIDOGLIO È TORNATO IN POSSESSO DELLE MURA, SOLO DEGRADO E ABBANDONO – QUANDO ANITA EKBERG USCÌ CON LE SCARPE IN MANO, AL BRACCIO DELL’AVVOCATO AGNELLI, DOPO UNA NOTTE DI DANZE SFRENATE - GIANFRANCO FINI: “PIANGE IL CUORE A VEDERLO RIDOTTO COSI'” – E AL PIANOBAR… - VIDEO

IL VIDEO DELLA CABALA

1. HOSTARIA DELL’ORSO, DAL JET SET AI CLOCHARD

Lilli Garrone per il “Corriere della Sera – ed. Roma”

L’Hostaria dell’Orso e l’annessa discoteca della Cabala erano uno dei luoghi più sug- gestivi di Roma, frequentata negli anni Ottanta dal jet set. Oggi, però, niente più clienti famosi ed eleganti, c’è solo degrado e incuria: della scalinata d’ingresso si sono impossessati i clochard che l’hanno trasformata in un bivacco per disperati tra bottiglie vuote, materassi e vestiti. Dal 2019, quando il Campidoglio è tornato in possesso delle mura, solo abbandono.

È uno dei luoghi suggestivi di Roma. Un piccolo slargo in pieno Centro all’incrocio tra via dei Soldati e via Monte Brianzo dove - ormai tempo fa - apriva il suo elegante ingresso l’Hostaria dell’Orso. Oggi, però, niente più clienti famosi ed eleganti, solo degrado ed abbandono.

Adesso il luogo è in totale abbandono, ma il Campidoglio pensa al suo futuro. Secondo il regolamento sul Patrimonio di Roma, infatti, già presentato dal sindaco e dall’assessore Tobia Zevi, sono state previste quante più modalità possibili di assegnazione del bene: istanza di parte prevedendo un progetto di attività utile al territorio, coprogettazione e bandi pubblici, nei quali avranno la priorità le realtà under 35.

E ancora patti di collaborazione, scomputo dei lavori di manutenzione dall’affitto e concessioni più lunghe. Senza dimenticare le partnership con il settore privato. Inoltre per l’Hostaria dell’Orso, da oltre un mese Risorse Per Roma sta lavorando ad una «due diligence» approfondita sull’immobile per reperire informazioni catastali, stato di manutenzione e degli impianti. E poco meno di due settimane fa l’assessore Zevi è andato a fare un sopralluogo per valutare le possibili opzioni per un rilancio. Tra le ipotesi vi è quella di trasformarlo in un «Hub del talento»,destinato alla cultura, al lavoro, dedicato a tutti i cittadini.

2. FINI, MARZULLO E SANDRA MILO: «QUANTI RICORDI DI QUELLE SERATE...»

Estratto dell'articolo di Maria Egizia Fiaschetti per il “Corriere della Sera – ed. Roma”

Tra i volti noti e le star di Hollywood che frequentavano l’Hostaria dell’Orso e la Cabala, Sandra Milo ricorda: «Ci andavo sempre, aveva una sua personalità, una forma di magia. Cantanti, attori e tanti personaggi americani erano sedotti da quel posto». Gigi Marzullo aggiunge: «Mi piacevano i tre piani. Ricordo anche qualche festa privata, ma il mio preferito era il pianobar... Mi divertiva soprattutto vedere la gente cantare. È un bel palazzetto, peccato sia abbandonato». Laconico Gianfranco Fini: «Piange il cuore vedendo come è ridotto».

Il palazzetto con vista sul Tevere, a due passi da piazza Navona e dal «triangolo delle bevute» - altro luogo mitologico che aveva il suo fulcro nel Caffè della pace - è stato the place to be, meta imperdibile delle notti romane, dai tempi della «Dolce vita» fino all’ultima operazione di rilancio, all’inizio del Millennio: da quando il Comune, nel 2019, ha riacquisito l’immobile senza trovargli una nuova destinazione, è caduto nell’oblio.

Tra gli habitué anche l’ex presidente della Camera, Gianfranco Fini, che ammette: «Piange il cuore vedendo come è ridotto...». Negli anni Ottanta erano ospiti fissi Gianni De Michelis, Renato Altissimo e l’ex leader del Psi: «La versione ufficiale è che Bettino Craxi venne nominato segretario del partito all’hotel Midas - rivela un ex dipendente di via dell’Orso, custode di molti segreti - ma quando uscì dal locale si sapeva già tutto...». In tempi più recenti alla Cabala, frequentato da politici e giornalisti, si vedeva spesso anche l’attuale presidente del Senato, Ignazio La Russa.

Il club è stato un trampolino di lancio per molti artisti, dalla band «Toto e i Tati» di un esordiente Toto Cutugno ai Giganti. Al pianobar si sono esibiti Franco Califano, Edoardo Vianello, Paola Turci, Stefano Palatresi...

