SCENATE DA UN MATRIMONIO: ANCHE ILARY HA LA SUA “LAST DANCE” – IL DOCUMENTARIO NETXLIX SU BLASI, “UNICA”, RACCONTA LA CRONACA DELLA FINE DEL MATRIMONIO DELL’EX LETTERINA CON FRANCESCO TOTTI – IL REGISTA HA SPIEGATO DI AVER VOLUTO RACCONTARE LA VICENDA IN MANIERA IMPARZIALE, MA È DIFFICILE PENSARE CHE ILARY NON ABBIA CHIESTO IL PIENO CONTROLLO DEL MATERIALE PER GIRARE IL RACCONTO A SUO FAVORE – A COSA SERVIRA' QUESTO DOCUMENTARIO? COS'HA DA RIVELARE ILARY? - VIDEO

Estratto dell’articolo di Ilaria Ravarino per “il Messaggero”

«Un messaggio in bottiglia a Francesco Totti», un film «in cui molte donne si identificheranno», il racconto «discreto e non urlato» di come si affronta «in modo maturo» la fine di un amore. Ma soprattutto una colossale operazione d'immagine per Ilary Blasi, 42 anni. […]

Girato dal veneto Tommaso Deboni, […] arriverà venerdì prossimo su Netflix Unica: il docufilm in cui Blasi spiega, per la prima volta pubblicamente, «la mia storia, per raccontarvi un po' di me - dice nel breve trailer online - e di tante cose che non sapete. A volte si è detto troppo. A volte si è detto poco. A volte si è detto sbagliato».

La storia, ovvero: la fine del matrimonio con Totti nel 2022, la guerra delle borse (di lei, tenute in ostaggio da lui) e dei Rolex (di lui, sequestrati da lei), i rispettivi nuovi compagni (lui con Noemi Bocchi, lei con il tedesco Bastian Müller), il tentativo di tenere fuori i tre figli, Cristian, Chanel e Isabel, dalla vicenda. […] spiega Deboni, «[…] il film alterna le parole della donna ad alcune interviste «a membri della sua famiglia, tra cui le sorelle. I figli non ci sono e non ci sono nemmeno testimonianze scomode o rivelazioni eclatanti - racconta - ovviamente la faccenda delle borse e degli orologi c'è, perché fa parte della storia. Ma io spero che le persone intelligenti prendano questo film come un messaggio conciliante, non diretto ma discreto. Un messaggio in bottiglia per Totti? Io lo spero, perché insieme erano bellissimi e le loro immagini pulitissime».

Ma qual è, dunque, la versione di Ilary? «Quella di una donna famosa che ha affrontato ciò che le è capitato come avrebbe fatto chiunque altro. Credo che tante donne si ritroveranno in lei. Il pubblico scoprirà una Ilary più acqua e sapone, al naturale. Non il cliché della ragazza di borgata, ma una signora dai modi composti, accomodante, educata e semplice. […]».

Difficile tuttavia credere che Blasi, ennesima artista a ricorrere al documentario come gigantesco selfie senza contraddittorio, non abbia avuto il controllo del materiale. Unica (citazione di quel "6 Unica" che l'ex marito le dedicò nel 2002 dopo il gol del derby) è la sua prima uscita pubblica sulla vicenda, e fa seguito a un'altra "operazione simpatia": quella dell'ex marito, che dopo aver smussato a mezzo stampa le tensioni con Blasi («Abbiamo passato vent'anni insieme, vorrei che trovassimo un equilibrio») si è riconciliato - sempre a favore di camera - anche con l'ex allenatore Luciano Spalletti.

