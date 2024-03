4 mar 2024 18:44

SCENDE IN CAMPO CARLO DE BENEDETTI! DOPO L'INCHIESTA DI PERUGIA CHE HA COINVOLTO ANCHE ALCUNI GIORNALISTI DEL SUO QUOTIDIANO, L’EDITORE DI “DOMANI” MANDA PIZZINI ALLA MAGISTRATURA “CHE SAPRA’ DISTINGUERE OGNI EVENTUALE RESPONSABILITA” E RIBADISCE “L'IMPORTANZA DI DIFENDERE IL FONDAMENTALE DIRITTO ALLA LIBERTÀ DI STAMPA INTESO ANCHE COME OBBLIGO MORALE A NON INTERFERIRE IN ALCUN MODO NEL LAVORO DEI GIORNALISTI…”