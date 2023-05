SCONTRO TRA L’EX AD RAI FUORTES E IL CDA, COMPRESA LA PRESIDENTE MARINELLA SOLDI, SUL CONTRATTO DI FABIO FAZIO - FUORTES SI SMARCA: NELLA SEDUTA DEL 3 MARZO SCORSO IL CDA HA LIMITATO L'APPROVAZIONE DEI PIANI DI PRODUZIONE E TRASMISSIONE SOLO FINO AL 31 AGOSTO 2023. NON MI E’ STATO CONSENTITO DI STIPULARE CONTRATTI RELATIVI AI PIANI AUTUNNALI" - MA IL CDA LO SMENTISCE: “I PIANI AUTUNNALI DI PRODUZIONE E TRASMISSIONE SONO STATI RINVIATI SU PROPOSTA DI CARLO FUORTES”

carlo fuortes foto di bacco (1)

RAI, CDA NON HA PERMESSO AD AD DI DECIDERE SU PIANI AUTUNNO

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - "Nella seduta del 3 marzo scorso il Consiglio di amministrazione ha limitato l'approvazione dei Piani di produzione e trasmissione solo fino al 31 agosto 2023. Con questa decisione il Consiglio non ha consentito all'Amministratore delegato di procedere alla stipula di contratti e approvazioni di schede relative ai Piani autunnali". A precisarlo è una nota dell'azienda, a proposito del caso Fazio, del contratto del conduttore in scadenza e del ruolo dell'Ad uscente, Carlo Fuortes.

marinella soldi foto di bacco (1)

CDA RAI, PIANI AUTUNNALI RINVIATI SU PROPOSTA DI FUORTES

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - I piani autunnali di produzione e trasmissione sono stati rinviati su proposta dell'Ad uscente Carlo Fuortes: a precisarlo, in una nota, è il cda della Rai, che spiega tra l'altro che "nessuna proposta su contratti di programmi di rilevanza strategica o di particolare valore - come quello di Fabio Fazio - è stata portata all'attenzione del Cda in questi ultimi mesi".

"La presidente Marinella Soldi e i consiglieri di amministrazione della Rai prendono atto del comunicato emesso dall'Amministratore delegato dimissionario Carlo Fuortes in merito alla programmazione autunnale", si legge in una nota di Viale Mazzini. "Fermo restando che nella seduta del 3 marzo u.s. i Piani di Produzione e Trasmissione sono stati approvati a maggioranza dal Consiglio di amministrazione Rai fino al 31 agosto, ciò è avvenuto su proposta dell'Amministratore delegato stesso.

marinella soldi carlo fuortes foto di bacco (2)

L'approvazione dei Piani di Produzione e Trasmissione ha valenza procedurale e non limita le responsabilità e possibilità dell'Amministratore delegato nella cura dell'attività di gestione di programmi delle stagioni a venire. Nessuna proposta su contratti di programmi di rilevanza strategica o di particolare valore - come quello di Fabio Fazio - è stata portata all'attenzione del Cda, in questi ultimi mesi", conclude la nota.