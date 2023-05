ARGOMENTI PIUTTOSTO IMBARAZZANTI PER URBANETTO CHE, COME DAGO DIXIT, SOGNA DI COMPRARSI MEDIASET INSIEME A UNA CORDATA DI IMPRENDITORI…

Anticipazione da “Gente”

Massimo Giletti è stato censurato dalla casa editrice Solferino. È quanto rivela il settimanale Gente, in edicola da venerdì 19 maggio.

Giletti aveva scritto l’introduzione al libro di Ferruccio Pinotti “Attacco allo Stato”, uscito in libreria martedì 16 maggio per Solferino, casa editrice che fa capo a Urbano Cairo. Ma il suo testo è stato tolto poco prima della stampa del volume, e il nome del conduttore è stato cancellato dalla copertina, come provano le due versioni della copertina che Gente è in grado di mostrare.

L’introduzione di Giletti affrontava i temi che sono stati oggetto delle ultime puntate di Non è l’Arena, su La7, rete sempre di proprietà di Cairo: Messina Denaro, Baiardo, le stragi del ’93, “i rapporti delle associazioni mafiose con realtà a loro esterne”, “l’anello di carattere politico che potrebbe aver concorso a definire questa singolare riedizione della strategia della tensione”. Il testo integrale dell’introduzione scomparsa è pubblicato su Gente.

2. INTRODUZIONE

Estratto dell’introduzione di Massimo Giletti al libro “Attacco allo Stato”, di Ferruccio Pinotti (ed. Solferino), poi rimossa dalla casa editrice

Ci sono storie che scegliamo di raccontare, le troviamo nelle decine e decine di notizie che ogni giorno entrano nelle nostre vite sotto forma di mail o di lettere, le valutiamo e le facciamo nostre in un racconto che possa arrivare a tutti nel miglior modo possibile.

Una di questa mi spinse ad andare nell'autunno del 2019 a Mezzojuso, nel cuore della Sicilia occidentale, non lontana dalla più «famosa» Corleone. Lì avevo saputo che tre sorelle Marianna, Ina e Irene lottavano da sole contro la mafia dei pascoli. Per raggiungerle dovevo salire una strada sterrata a strapiombo con una serie di burroni che mettevano i brividi.

A un certo punto incontrammo un pastore con un gregge di pecore. Il maresciallo Saviano disse di fermare la vecchia Campagnola Fiat con cui stavamo salendo. Il pastore ci guardò ma non disse nulla. In un attimo ebbi la sensazione che sapesse già tutto: dove stessimo andando e il perché.

Allora, in quel momento, mi venne in mente una frase che aveva citato poco prima il colonnello Antonio Di Stasio, allora comandante provinciale dei carabinieri di Palermo ricordando Pirandello: «In Sicilia ho incontrato molte maschere e pochi volti». Andando oltre la metafora, voleva dire che è sempre difficile comprendere la vera anima di chi ci si trova davanti.

Ecco perché ogni libro che parla di mafia è importante se ha radici profonde e verità pericolose. Per queste ragioni ho scelto di scrivere questa mia breve presentazione al collega della carta stampata Ferruccio Pinotti, caposervizio Interni al «Corriere della Sera» […]

