SCORPACCIATA DI “RICOTTA” - A CASARSA APRE UNA MOSTRA CON LE IMMAGINI, QUASI TUTTE INEDITE, SCATTATE DAL GRANDE PAUL RONALD SUL SET DEL CAPOLAVORO DI PASOLINI “LA RICOTTA” - GIRATO NEL 1963, E’STATO IN SALA DIECI GIORNI PRIMA DI ESSERE SEQUESTRATO PER VILIPENDIO ALLA RELIGIONE – RONALD DIRÀ DI NON ESSERSI TROVATO A SUO AGIO NEL CONTESTO. NIENTE CONTRO PASOLINI, ERA L’OPERA IN SÉ A TURBARLO… - VIDEO DEL FILM!

Estratto dell'articolo di Alessandro Gnocchi per “il Giornale”

PAUL RONALD LA RICOTTA PASOLINI

Paul Ronald è stato tra i maggiori fotografi di scena del cinema italiano. È stato più volte sul set con registi del calibro di Luchino Visconti ed Ettore Scola. Con Pier Paolo Pasolini lavorò soltanto a La ricotta, del 1963, uno dei quattro episodi del film Ro.Go.Pa.G. di cui gli altri tre episodi sono a firma di Rossellini, Godard e Gregoretti.

Ronald, borghese tutto d’un pezzo, dirà di non essersi trovato a suo agio nel contesto.

Niente contro Pasolini: anzi, Ronald aggiungerà che proprio lo scrittore-regista si era rivelato sempre gentile e attento. Era l’opera in sé a turbare Ronald. La ricotta in effetti scatenò una forte reazione della censura che prima operò qualche taglio e poi fece ritirare il film dalle sale.

Pasolini fu condannato a quattro mesi di reclusione per vilipendio della religione cattolica. Col senno di poi, la cosa rasenta l’incredibile. Il marxista (eretico) Pasolini nella pellicola mostra quanto la sua cultura, formazione, visione del mondo discendessero in linea diretta dal cristianesimo (eretico).

PAUL RONALD LA RICOTTA PASOLINI 55

Non c’è blasfemia nella storia della miserabile comparsa Stracci che muore realmente in croce dopo un’abbuffata insperata di ricotta sul set dove si sta girando una pellicola sulla Passione di Cristo. Nella sua versione più completa, il film si apre con una doppia citazione evangelica, seguita da un cartello sul quale si legge: «A scanso di equivoci di ogni genere, voglio qui dichiarare che la storia della Passione è la più grande che io conosca, e i Testi che la raccontano, i più sublimi che siano mai stati scritti». Al Centro Studi Pasolini, nella casa Museo Colussi di Casarsa, sarà aperta al pubblico da sabato 15 aprile fino al 2 luglio la mostra “La ricotta” di Pier Paolo Pasolini nelle fotografie di Paul Ronald».

Orson Welles PAUL RONALD LA RICOTTA PASOLINI 5

Spiega Antonio Maraldi, nel prezioso catalogo della mostra: «Nonostante il disagio, Ronald (1924-2015) ha comunque documentato egregiamente quella lavorazione, seguita per intero, sia in esterno, nella periferia romana, che in studio per la ricostruzione dei dipinti di Pontormo e Rosso Fiorentino. Come testimoniano le foto della mostra e quelle più numerose presenti in catalogo. Foto che Paul aveva curiosamente trattenuto per sé - abitualmente conservava molto poco del suo lavoro, a parte qualche eccezione - e che mi ha generosamente donato nel corso di uno dei nostri ultimi incontri, nella sua casa nei pressi di Wassy in Haute Marne, nel nord della Francia».

(...)

PAUL RONALD LA RICOTTA PASOLINI 5

Continua Maraldi: «Gran parte del lavoro (oltre un migliaio di negativi) Ronald lo aveva consegnato, come da contratto, alla produzione (da qui l’assenza di immagini più conosciute, utilizzate per la promozione, come quelle di Pasolini insieme a Orson Welles)».

Il lavoro di Ronald illustra bene alcune delle caratteristiche dei set pasoliniani. Partiamo da un dettaglio: l’immancabile e impeccabile giacca e cravatta di Pasolini stesso, molto sensibile a questo aspetto, certamente in funzione della presenza del fotografo (basti pensare al look studiatissimo sfoggiato sul set, molti anni dopo, di Salò). Un altro dettaglio: l’abbondanza di amici, coinvolti a vario titolo. In mostra vediamo Bernardo Bertolucci ed Elsa Morante. Ma la presenza-assenza più importante fu quella di Giorgio Bassani, che diede la propria voce a Orson Welles.

PAUL RONALD LA RICOTTA PASOLINI 67 PAUL RONALD LA RICOTTA PASOLINI 43 PAUL RONALD LA RICOTTA PASOLINI 37 pasolini La ricotta la ricotta 1 set de la ricotta pier paolo pasolini con ettore garofolo elsa morante bernardo bertolucci e adriana asti orson welles in la ricotta di pasolini la ricotta 3 PAUL RONALD LA RICOTTA PASOLINI 44 mario cipriani la ricotta di pasolini set de la ricotta pier paolo pasolini con carlo di carlo laura betti e mario cipriani PAUL RONALD LA RICOTTA PASOLINI 39 PAUL RONALD LA RICOTTA PASOLINI 42

(...9