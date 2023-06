CON LA SCUSA FARLOCCA DELLA CONCORRENZA DELLA FAGNANI (CHE NON ESISTE), BIANCA BERLINGUER SI È CREATA L’ALIBI PER LASCIARE LA RAI – LA “ZARINA” DI RAITRE STAREBBE PER FIRMARE CON MEDIASET, DOPO AVER ESPRESSO IL SUO MALCONTENTO PROFONDO CON L’AZIENDA, CHE, A SUO DIRE, L’AVREBBE ABBANDONATA. MA #CARTABIANCA NON È STATO CANCELLATO, E NESSUNO LE HA PAVENTATO UN LICENZIAMENTO. ALLORA PERCHÉ STREPITA COSÌ TANTO?

Estratto dell'articolo di Michela Tamburrino per “La Stampa”

[…] Si mormora che [Bianca Berlinguer] sia prossima a firmare con Mediaset. Sullo sfondo c'è un malcontento profondo dell'interessata che tace, fa sapere, fino a quando non avrà deciso.

Ma in Rai nulla è più rumoroso del silenzio. Le persone a lei vicine parlano di una giornalista costretta a combattere contro l'azienda che dovrebbe darle manforte.

La battaglia di Berlinguer non è cominciata ieri, inizia con la messa in discussione e la cacciata dell'opinionista personaggio Mauro Corona, un assist indispensabile per dare al programma quel tocco autoironico alla "Casa Vianello".

L'allora direttore di rete Franco Di Mare non sentì ragioni, Corona andava allontanato per difendere l'onore delle donne italiane e quello della Berlinguer, che non aveva alcun bisogno d'essere difesa. Poi c'è stato il caso del controverso saggista Alessandro Orsini, che […] la Rai imputò a una scelta improvvida della conduttrice.

Infine, la discesa in campo del Pd che avrebbe gradito chiuderle il programma. Oggi l'orizzonte è plumbeo. Andare in onda di martedì non è facile, tra le partite e due talk della concorrenza. Ma queste sono le regole del gioco.

La contro -programmazione in casa invece non era prevista, proprio quella che pesca nello stesso bacino di pubblico. In più occasioni si è fatto il nome di Francesca Fagnani e delle sue "Belve" che per cinque puntate sarebbe stato programmato su Rai2, sovrapponendosi a Cartabianca.

Il problema però non è tra Fagnani e Berlinguer, la cui stima e simpatia reciproca è confermata dalla telefonata che le due giornaliste si sono scambiate a tarda notte, ridendo dell'assurda guerra riferita dai media e da loro ignorata.

Il problema è che Raitre mostra scarsissimo interesse per Cartabianca. E, come se non bastasse, ci si mette anche Italia Viva che, per iniziativa di Maria Elena Boschi, promuove un'interrogazione per conoscere se e quanto vengano pagati gli ospiti di area Fatto Quotidiano […].

La sensazione diffusa […] è che l'azienda si disinteressi del programma. I piani alti di viale Mazzini insorgono contro quella che viene definita una non verità. La Rai, spiegano, non si è ancora posta la questione e comunque, se mai dovesse muoversi, sarebbe sempre a tutela dei programmi in palinsesto.

E se "qualcuno" si sente "attaccata" dall'interno, è un problema suo. Resta la percezione che, sia Ranucci sia Berlinguer, siano rimasti in organico ma da mal sopportati, quasi invitati ad andarsene sia pur senza essere stati cacciati. […] Quello che trapela è che la direttrice non abbia mai sentito attorno a sé l'interesse di sostegno. Di qui, per la prima volta, la valutazione di altre proposte, come quella di Mediaset sempre più pressante ma anche de La7. […]

