SE IL BUONGIORNO SI VEDE DAL MATTINO… STAMO FRESCHI! – PRIMO SCAZZO TRA AMBRA ANGIOLINI E MORGAN ALL’ESORDIO COME GIUDICI DI “X-FACTOR” – I DUE BATTIBECCANO SULL’ESIBIZIONE DI UNA CONCORRENTE, PIACIUTA AD AMBRA MA MENO ALL’EX BLUVERTIGO: "NON È CHE QUELLO CHE PIACE A TUTTI È SEMPRE MERDA. SEMBRA CHE PER FARE GLI STRANI DOBBIAMO PER FORZA ANDARE CONTRO QUELLO CHE PIACE" - E LUI RISPONDE PICCATO - FEDEZ TRA LE NUVOLE PASSA LA PUNTATA A DISEGNARE...

Ambra ne ha già le palle piene di Morgan #XF2023 pic.twitter.com/EV8wQ7Z31r — ‎ mari (@leoqoldfitz) September 14, 2023

1-X FACTOR 2023, PRIMA LITE TRA MORGAN E AMBRA: «SE FAI COSÌ MI SMINUISCI»

Da www.leggo.it

morgan

Scintille al banco dei giudici di X Factor 2023 già con il cantante che ha aperto la prima puntata della nuova stagione di X Factor 2023, in onda giovedì 14 settembre. I protagonisti della querelle sono Ambra e Morgan che hanno un diverso punto di vista sull'esibizione.

Il primo concorrente a esibirsi e inaugurare la nuova stagione di X Factor 2023 è Edoardo Brogi, un ragazzone dai capelli rossi che ricorda vagamente Wax, il rapper di amici. Accompagnato dalla fidanzata Rebecca ha portato “Stolen Dance” e aggiungendo una sua strofa in italiano.

ambra angiolini fedez morgan dargen d amico

L'esibizione piace molto a Dargen e Ambra, un po' meno a Morgan che ne critica le movenze «Ormai siete tutti uguali». Ad interromperlo è Ambra «C'è un po' di ipocrisia in questo solo perché è bello», il cantautore interviene subito «Hai ragione».

Ma la Angiolini non si fa mettere i piedi in testa «No, non dire hai ragione, se fai così mi sminuisci. Non ha la voce? Si muove bene? Non ha stile? Cosa gli è mancato?». Una baruffa che alla fine si conclude con tre sì e il no solo di Fedez.

2-X FACTOR 2023, LE PAGELLE: FEDEZ TRA LE NUVOLE (VOTO 4), AMBRA E I BATTIBECCHI CON MORGAN (VOTO 5)

Estratto dell’articolo da Arianna Ascione da www.corriere.it

Fedez tra le nuvole, voto: 4

morgan

Se lo scorso anno era tornato con l’aria di chi aveva soltanto da insegnare come si stava dietro al bancone, nel corso della prima puntata di Audition di X Factor 2023 - fin dal suo ingresso in studio - Fedez è più volte apparso distaccato, come volesse essere da tutt’altra parte, e distratto (forse dal suo momento complicato post-Sanremo?).

Tra una performance e l’altra si è anche messo a disegnare sulla sua cartellina, venendo scoperto da Ambra. Nemmeno i Papercats, che avevano annunciato di voler eseguire uno dei suoi brani preferiti («What's My Age Again?» dei Blink 182), sono riusciti a restituirgli il sorriso: con la loro disastrosa esibizione gli hanno dato il colpo di grazia. […]

ambra angiolini a x factor 2

Ambra e le prime scintille con Morgan, voto: 5

Prima puntata di Audition, prime scintille tra Ambra e Morgan. «Non è che quello che piace a tutti è tutta m****. Ogni tanto sembra che per fare gli strani dobbiamo per forza andare contro quello che piace. Non sei d’accordo con me, ma non è che mi interessa», ha replicato Ambra piccata all’ex Bluvertigo che aveva accusato il concorrente Alessandro Antonini di aver scritto il brano presentato alle Audizioni pensando a «fare successo e andare in radio». Se il buongiorno si vede dal mattino i Live Show, quando la competizione si fa sentire di più, potrebbero essere incendiari.

Dargen D'Amico che non sbanca il cammellometro, voto: 7

ambra angiolini a x factor 1

Secondo il cammellometro (di cui probabilmente nessuno conosceva l’esistenza prima dell’arrivo sul palco del concorrente Enrico Polloni) Dargen D’Amico vale 57 cammelli. Come persona. Come giudice, ironico quel tanto che basta e disincantato (è forse quello che più di tutti riesce a stemperare la tensione dei concorrenti, con qualche battuta ben assestata), sicuramente ne vale molti di più.

ambra t'appartengo x factor