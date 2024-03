SE ELISABETTA CANALIS SFOGGIA IL PRIMO TOPLESS DELLA STAGIONE A MARZO, COSA FARA’ A LUGLIO? L’EX VELINA BECCATA DA “DIVA E DONNA” IN SPIAGGIA A MIAMI CON LO STATUARIO COMPAGNO ROMENO GEORGIAN CIMPEANU, CAMPIONE DI KICK-BOXING – I DUE SI ALLENANO IN SPIAGGIA, ALLA 45ENNE IL DIVORZIO DAL MARITO BRIAN PERRI HA FATTO BENE: LA CANALIS ESIBISCE UN FISICO DA “SEX BOMB” CHE POCHE VENTENNI SONO IN GRADO DI MOSTRARE…

Da https://www.tgcom24.mediaset.it/ - Estratti

ELISABETTA CANALIS GEORGIAN CIMPEANU FOTO DIVA E DONNA

Elisabetta Canalis e il fidanzato Georgian Cimpeanu sfoggiano fisici scolpiti durante un allenamento in spiaggia a Miami. La ex velina dopo una serie di esercizi corpo a corpo nella palestra a cielo aperto si sfila il costume restando in topless davanti ai flash del settimanale “Diva e Donna”. La 45enne sarda che vive a Los Angeles da molti anni è una sex bomb.

Passione esplosiva e fisici d’acciaio per Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu, il nuovo amore dopo il divorzio dal marito Brian Perri. La ex velina e il fidanzato campione di kick-boxing in bikini si allenano sulla spiaggia a Miami, la Muscle Beach, dove si radunano tutti gli amanti della palestra, e tra calci e pugni spunta in primo piano un topless anti-gravità, il primo del 2024 per la Canalis

ELISABETTA CANALIS TOPLESS 3 DIVA E DONNA

Elisabetta Canalis non ha aspettato l'estate per mostrare il suo bikini del 2024, già alcune settimane fa postava dalla spiaggia. I suoi 3,6 milioni di fan apprezzano anche il suo stile naturale:

ELISABETTA CANALIS TOPLESS 3 FOTO DIVA E DONNA ELISABETTA CANALIS TOPLESS FOTO DIVA E DONNA ELISABETTA CANALIS FOTO DIVA E DONNA elisabetta canalis elisabetta canalis 5 elisabetta canalis 4 ELISABETTA CANALIS TOPLESS 3 DIVA E DONNA