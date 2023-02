SE NE VA A 85 ANNI LUCIA ZAGARIA, MOGLIE DI LINO BANFI: ERA MALATA DI ALZHEIMER - A DARNE L’ANNUNCIO È STATA LA FIGLIA ROSANNA CHE, A "BALLANDO", AVEVA RACCONTATO DELLA MADRE MALATA: "DIMENTICA LE COSE, È DIVENTATA SCORDARELLA, NON RIESCO A PARLARLE. QUESTO MI METTE UNA TRISTEZZA PROFONDA” – LA LETTERA DI BANFI A PAPA FRANCESCO: “HO RACCONTATO AL SANTO PADRE IL DESIDERIO DI MIA MOGLIE DI ANDARCENE INSIEME, NELLO STESSO MOMENTO, TENENDOCI PER MANO COME ABBIAMO FATTO SEMPRE NELLA NOSTRA VITA. E LUI MI HA RISPOSTO…”

Estratto dell'articolo di Carlo Testa per corriere.it

LUCIA ZAGARIA LINO BANFI

È morta Lucia Zagaria, 85 anni, moglie di Lino Banfi. La donna era malata di Alzheimer da lungo tempo. A darne l’annuncio è stata la figlia Rosanna, con un lungo post su Instagram condividendo sul social una foto da giovane della mamma in bianco e nero mentre mangia un gelato: «Ciao Mami, ora sei di nuovo così. Buon viaggio».

La figlia aveva più volte parlato della malattia della mamma. Ospite a Verissimo, lo scorso gennaio, aveva detto: «Da un po’ di anni, mamma non sta bene e sente sempre il bisogno di papà vicino. Lo cerca sempre e questo viene prima di tutto il resto, prima di qualunque altra cosa: la salute e l’unione familiare». [...]

Il matrimonio

lucia zagaria

Lucia Zagaria era sposata con l’attore pugliese dal 1962 e dal loro matrimonio era nati due figli, Rosanna e Walter. Lino Banfi è sempre rimasto accanto alla moglie durante tutto il periodo della malattia e in una intervista aveva raccontato. «Lucia ha sempre fatto un po’ più di confusione e mi dice “Oddio dobbiamo morire tutti”? Io voglio talmente bene a questa donna che le ho detto “Lucia, guarda, la maggior parte della gente che muore sono uomini quindi non ti preoccupare, alle donne tocca dopo a voi”».

[...]

La lettera di Banfi a Papa Francesco

Banfi, sempre ospite a Verissimo, aveva ricordato di quando sua moglie durante la pandemia gli aveva chiesto: «Lino, ma non possiamo trovare il sistema di morire insieme noi due? Perché se muori prima tu io non ce la faccio». [...]

Per questa ragione l’attore pugliese aveva scritto una lettera a papa Francesco: «Ho chiesto al Santo Padre - aveva detto alla moglie Lucia - quello che mi hai chiesto di chiedere precisamente. Gli ho raccontato il tuo desiderio, quello di andarcene insieme, nello stesso momento, tenendoci per mano come abbiamo fatto sempre nella nostra vita». Una richiesta difficile anche per il Papa che ha comunque risposto a Banfi: «Il Papa mi ha detto che non ha il potere di farci andare, anche se io e te non potremmo vivere senza l’altro, lui pregherà per noi».

rosanna banfi LINO BANFI LUCIA ZAGARIA 11