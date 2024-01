SE NON “CHORA”, QUANDO? – IL BRAND DEI PODCAST DIRETTO DA MARIO CALABRESI SI FONDE CON IL GIORNALE DI INSTAGRAM, “WILL” – IL COMUNICATO: “LA NUOVA “CHORA&WILL MEDIA” POTRÀ FARE AFFIDAMENTO SU UN TEAM DI 100 PERSONE E DARÀ VITA A UNO DEI PIÙ GRANDI E APPREZZATI POLI DEL PODCAST IN ITALIA…” - L'ACQUISIZIONE DI DUE ANNI FA E GLI SCAZZI TRA I FONDATORI DI WILL (REMEMBER L'ECONOMISTA SENZA LAUREA IMEN JANE?)

ARTICOLI CORRELATI

Chora Media e Will Media si uniscono

Comunicato Stampa di Be Content

chora media

Chora Media e Will Media si uniscono in un’unica realtà, dando vita a una delle principali realtà media & entertainment digitali presenti sul mercato italiano. I due brand - Chora e Will - rimarranno indipendenti con autonome strategie editoriali e contenutistiche, mentre si uniranno le due strutture societarie per mezzo di una fusione per incorporazione di IS Media (Will) in Be Content (Chora).

A quasi 2 anni dall’acquisizione di Will da parte di Chora, le due società portano così a conclusione la strategia di integrazione avviata nel 2022. La nuova Chora&Will Media - giuridicamente Be Content Srl - potrà fare affidamento su un team di quasi 100 persone che continuerà a lavorare per sviluppare contenuti e progetti suddivisi tra diverse aree di contenuto: podcast, video, social media ed eventi.

mario calabresi foto di bacco (2)

A guidare BeContent saranno Mario Calabresi, che viene confermato CEO e nominato presidente del Consiglio di Amministrazione, e Riccardo Haupt, già amministratore delegato di Will Media, che ora assumerà il ruolo di consigliere delegato e Chief Operating Officer.

Calabresi “Abbiamo messo insieme due storie di innovazione e successo, per costruire una realtà ancora più forte e competitiva. Chora e Will manterranno distinte le loro identità, ma la scommessa editoriale è di continuare a far crescere la qualità dei nostri prodotti per rispondere a un bisogno crescente di contenuti”.

mario calabresi ad di chora

Haupt sarà incaricato del management della nuova entity sovrintendendo le aree di produzione, partnerships e finance “Siamo felicissimi di essere riusciti a portare a conclusione un lavoro iniziato ormai quasi due anni fa con Mario (Calabresi) e Guido (Brera). La fusione, pur lasciando intatta e indipendente la linea editoriale di Will, ci permetterà di generare importanti sinergie a livello produttivo ed editoriale garantendoci la possibilità di sviluppare nuovi progetti cross-brand, accrescere significativamente la nostra offerta commerciale per le aziende in cerca di collaborazioni editoriali innovative e di valorizzare ancor meglio i talenti presenti nelle due società”.

La fusione tra le due società arriva dopo un 2023 segnato da una forte crescita del volume d’affari di Chora e Will che è arrivato a sfiorare i 9 milioni di euro con una crescita di oltre il 35% rispetto al 2022.

RICCARDO HAUPT - AD WILL MEDIA

La nuova realtà darà inoltre vita a uno dei più grandi e apprezzati poli del podcast in Italia: con oltre 80 mln di stream all’anno e 3 dei podcast più ascoltati nella top 10 di Spotify del 2023 (The Essential, Dove Nessuno Guarda e Stories).

Chora&Will Media lavorerà in sinergia con BeWater Film, la casa di produzione cinematografica da poco lanciata dalla capogruppo BeWater. A guidare la holding è arrivata nel 2023 Barbara Salabè - già CEO di Warner Discovery Southern Europe - mentre la casa cinematografica è stata affidata a Mattia Guerra, già Managing Director Distribution and Production di Lucky Red. Chora&Will Media fungerà da serbatoio di creatività e IP da far poi sviluppare alla casa di produzione del gruppo BeWater che realizzerà progetti per il piccolo e grande schermo.

i podcast di chora

i podcast di chora media