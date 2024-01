SE NON PUOI GODERE DI BUONA STAMPA, MEGLIO SILENZIARLA! – DOPO L’EMENDAMENTO-BAVAGLIO CHE IMPEDISCE DI PUBBLICARE GLI ATTI DELLE INCHIESTE, DA FDI ARRIVA L’IDEA DI UNA RIFORMA DELL’EDITORIA PER CONTROLLARE LA “VERIDICITA’” DELLE NOTIZIE (UN BAVAGLIO TIRA L'ALTRO) – FEDERICO MOLLICONE, CHE VOLEVA METTERE AL BANDO "PEPPA PIG": “NOI DI FRATELLI D’ITALIA VENIAMO VITUPERATI IN TELEVISIONE E SUI GIORNALI. NON È POSSIBILE CHE SI COSTRUISCA UN TITOLO-GANCIO E SI FINISCA PER RIDICOLIZZARE LE LIBERE OPINIONI...”

Estratto dell’articolo di Giovanna Vitale per “La Repubblica”

federico mollicone foto di bacco

Una riforma dell’editoria che certifichi la veridicità delle notizie. Dopo l’emendamento-bavaglio che impedisce di pubblicare gli atti delle inchieste e la stretta sulle intercettazioni, è l’ultima iniziativa di Fratelli d’Italia per provare — d’intesa col governo — a controllare l’informazione.

Sono stufi, i parlamentari meloniani. Stufi di essere dipinti su quotidiani e talk come “scappati di casa”, gente non all’altezza della sua leader che sul caso Pozzolo li ha bacchettati, ma anche «difesi», rivendica Federico Mollicone, presidente della commissione Cultura ed Editoria. «La classe dirigente che tutti denigrano», tuona lo storico militante di Colle Oppio, «è quella che ha fondato il partito e in dieci anni l’ha portato, grazie soprattutto a Giorgia Meloni, a essere la prima forza del Paese. Bisogna piantarla con questa mistificazione».

federico mollicone foto di bacco

Frutto, secondo il deputato, della «deriva sensazionalistica imboccata dalla stampa». Che impone robusti correttivi: «Non è possibile che solo per fare click baiting, ossia per monetizzare i contatti sui siti, si costruisca un titolo-gancio e si finisca per criminalizzare, se non ridicolizzare, le libere opinioni.

Così se la collega Mennuni sostiene che la maternità deve tornare a essere cool fra le giovani donne diventa un mostro e se io spiego che i programmi dedicati ai minori devono essere visionati prima, mi si fa passare per censore. Per non dire del vizio di estrapolare qualche parola dal contesto — com’è successo al ministro Lollobrigida sulla sostituzione etnica — per menare scandalo».

giorgia meloni conferenza stampa di fine anno 2023 1

Una tendenza «che fa male innanzitutto al giornalismo», insiste Mollicone. Tant’è che «ora ci occuperemo anche di questo», promette. Anzi lui, da presidente della commissione Cultura, ha già iniziato. «È in corso la discussione sul Tusmar per la regolamentazione dei media, nel quale affronteremo la grande questione delle piattaforme digitali.

Il fatto è che la stampa è in crisi e per incrementare l’audience fa spesso wild social, social selvaggio, per cui sui portali dei maggiori quotidiani che dovrebbero essere fonti autorevoli si trovano contenuti spesso farlocchi quando non smaccatamente pubblicitari». E quindi? «Quindi bisogna tutelare la credibilità delle fonti, un tema che dovrebbe interessare anche gli editori».

GIORGIA MELONI CORRE IN BAGNO DURANTE LA CONFERENZA STAMPA - MEME BY 50 SFUMATURE DI CATTIVERIA

Come? «Occorre lavorare a una certificazione digitale delle notizie per combattere lefake news . Serve una seria riforma dell’editoria, che è quella su cui ci stiamo applicando», insiste Mollicone, «per difendere l’attendibilità delle fonti e la veridicità delle informazioni». Lui ne ha già parlato con il presidente dell’Ordine dei giornalisti e presto incontrerà Fnsi e Fieg.

E qui si ritorna all’irritazione che ha scatenato la controffensiva: «Noi di Fratelli d’Italia veniamo vituperati in televisione e sui giornali senza capire che la nostra forza deriva dal riconoscersi in una Comunità […]», conclude l’onorevole meloniano. […[

federico mollicone giorgia meloni foto di bacco (1)