ARNOLD SCHWARZENEGGER È STATO ARRESTATO ALL'AEROPORTO DI MONACO PER NON AVER DICHIARATO ALLA DOGANA UN OROLOGIO DI LUSSO

Estratto da www.corriere.it

Arnold Schwarzenegger è stato arrestato in un aeroporto tedesco con l’accusa di non aver dichiarato un orologio di lusso che intendeva mettere all’asta per beneficenza. Secondo quanto riferisce la Bbc, ieri l’attore di Hollywood è stato trattenuto per tre ore all’aeroporto di Monaco. È stata avviata un’indagine per presunta evasione fiscale poiché l’orologio doveva essere venduto all’interno dell’Unione Europea (UE).

Secondo le norme dell’UE, chiunque arrivi con “contanti o determinati oggetti di valore” superiori a 10.000 euro deve dichiararlo. […] L’attore, politico e attivista per il cambiamento climatico alla fine è riuscito a pagare la tassa, ma solo dopo aver superato una serie di problemi. […] Il portavoce dell’attore ha detto al tabloid tedesco Bild che l’incidente dell’aeroporto è «una commedia piena di errori, ma che costituirebbe un film poliziesco molto divertente».

SCHWARZENEGGER

[…] . Secondo i media locali, l’orologio è stato realizzato su misura per la star di Terminator dall’orologiaio di lusso Audemars Piguet, che produce orologi che possono essere venduti per centinaia di migliaia di dollari. Si dice che l’orologio sarà messo all’asta stasera durante una cena di raccolta fondi per la Schwarzenegger Climate Initiative a Kitzbuhel, in Austria, a circa 89 km da Monaco. […] Il prezzo di partenza indicato per le offerte era di 50.000 euro.

