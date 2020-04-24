GIANLUCA VACCHI SHAR FONSECA CROSS DRESSING GIANLUCA VACCHI SHAR FONSECA CROSS DRESSING
SE VOLETE VEDERE GIANLUCA VACCHI FELICE, VESTITELO DA DONNA - VIDEO: IL MILIONARIO IN QUARANTENA CON LA SUA FIDANZATA APPARE OMBROSO CON IL SUO COMPLETO ROSA, E POI RAGGIANTE CON TACCHI E TUBINO DI PELO ROSSO: ''PER ESSERE UNA COPPIA PERFETTA, BISOGNA SAPERE COME INVERTIRE I RUOLI''. ALLACCIATE GLI STRAP-ON!-
LA VERSIONE DI MUGHINI - "NELLA DICHIARAZIONE DI ADDIO DI VERDELLI C’È UNA FRASE FINALE CHE MI HA LASCIATO IN BAMBOLA: 'PARTIGIANI SI NASCE E LO SI RESTA PER SEMPRE'. PARTIGIANI NON SI NASCE AFFATTO, SEMMAI SI NASCE FAZIOSI, “DI PARTE”, E QUELLA È UNA SCIAGURA CHE HA COLPITO TANTISSIMI DELLA MIA GENERAZIONE" - "ASSURDI I CERIMONIALI DEL SINDACATO DEI GIORNALISTI, MA CHE SENSO HA NON FARE USCIRE ‘REPUBBLICA’ DOPO IL CAMBIO DI DIRETTORE?"
I MERCATI NON SI SONO BEVUTI LA VITTORIA DI CONTE AL CONSIGLIO EUROPEO - ANALISTI DELUSI DAI RISULTATI SU RECOVERY FUND, L'UNICA SPERANZA VIENE DALLA BCE E DALL'AMPLIAMENTO DEGLI ACQUISTI DA PANDEMIA - STAMATTINA LO SPREAD È SCHIZZATO DI 20 PUNTI (POI È CALATO DI NUOVO), GLI INVESTITORI SARANNO ''TESI'' FINCHÉ NON ARRIVERÀ CHIAREZZA SUI FINANZIAMENTI PER LA RIPARTENZA - OCCHI PUNTATI SU COSA DIRÀ S&P SUL RATING ITALIANO, A BORSE CHIUSE
CAFONALINO “PER SOLE DONNE MA RACCOMANDATO AGLI UOMINI” - VERONICA PIVETTI PRESENTA IL SUO ULTIMO LIBRO AL PICCOLO ELISEO CON IL DIRETTORE DI RAIUNO STEFANO COLETTA, CHE RACCONTA LA GENESI DELLA LORO AMICIZIA: “È INIZIATA NEL MOMENTO IN CUI LA CHIAMAI A…” - BEPPE CONVERTINI, ELIANA MIGLIO, MARGHERITA TIESI E LUCREZIA MASSARI: CHI C’ERA IN PLATEA
AL MARE COL NUMERETTO - A OSTIA SI PENSA A TURNI DI 4 ORE DA PRENOTARE IN ANTICIPO, CON LE SPIAGGE LIBERE AFFIDATE A PRIVATI PER FILTRARE GLI ACCESSI. AVRANNO PRIORITÀ DISABILI, ANZIANI, FRAGILITÀ E FAMIGLIE NUMEROSE. E SE UNO VA IN SPIAGGIA PARECCHI GIORNI DI SEGUITO, POTREBBE ESSERE COSTRETTO A LASCIARE IL POSTO A QUALCUNO CHE NON CI È ANCORA ANDATO
FINE VIRUS MAI – CI SONO CASI DI PERSONE CHE CONTINUANO A ESSERE POSITIVE AL COVID-19 ANCHE DOPO SEI TEST E DUE MESI, COME LA MODELLA BIANCA DOBROUI: “MI HANNO DIMESSO IL 5 MARZO E NON HO PIÙ SINTOMI DAL 10, MA HO ANCORA IL VIRUS E SONO CONTAGIOSA” – LA PERDITA DELL’OLFATTO, LA RIABILITAZIONE, L'OSSIGENO: TUTTO QUELLO CHE SAPPIAMO SULLA LUNGA E DOLOROSA STRADA PER LA GUARIGIONE SUL VIRUS